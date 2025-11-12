IZBJEGAVAJTE IH
Dizajner interijera otkriva: Zbog ove tri stvari, vaš stan vrijedi manje
Preuređenje doma može vlasnike stajati tisuće eura i zahtijevati dosta truda, ali korist je velika jer vrijednost nekretnine obično raste nakon renovacije.
Oglas
Mnogi inspiraciju za uređenje prostora pronalaze na društvenim mrežama poput TikToka, no iako takvi izvori ideja mogu biti korisni, dizajner interijera James Newman iz agencije Raffle House kaže da neće baš svaki trend povećati vrijednost doma – naprotiv, neki mogu otežati prodaju, piše nova.rs.
"Ako ne želite bacati novac, ovo su trendovi koje trebate izbjegavati“, poručuje Newman.
1. Neobični tapeti
Hashtag #wallpaperdecor ima više od 57,5 milijuna pregleda na TikToku, gdje korisnici dijele ideje za uređenje zidova tapetama. Iako su tapete ponovno u modi, one ne povećavaju vrijednost nekretnine.
"Zanimljive tapete mogu lijepo izgledati na akcentnom zidu, ali u većini slučajeva odbit će potencijalne kupce. Ako planirate prodati kuću, najbolje ih je ukloniti.“
@blueberryglitter “Mimosa” wallpaper in the cutest girls bedroom ✨✨ #decor #interiordesign #pink #fyp #diy ♬ My Own - CRi
2. "Medija zidovi“ (media walls)
S više od 239,8 milijuna pregleda, hashtag #mediawall jedan je od najpopularnijih trendova u uređenju doma na TikToku. Ti zidovi obično uključuju veliki televizor, LED rasvjetu i ugrađeni kamin. Iako trenutno izgledaju moderno, kupci ih ne smatraju nužnima.
"Kada kupujete dom, ne želite plaćati tuđu tehnologiju“, objašnjava Newman. "Televizori brzo zastarijevaju. Najveći problem s medija zidovima je što su napravljeni za velike ekrane. Ako vlasnik ponese svoj TV, sljedeći kupac mora kupiti ekran od 65 inča ili veći da bi popunio prazninu. Osim toga, mora prepravljati instalacije.
@devinfurniture
Luxury living in London starts with the perfect media wall. Bespoke design, seamless integration, and a touch of elegance—this is how we redefine modern interiors! Upgrade your space with a bespoke media wall designed for style and function. From sleek modern finishes to premium Italian textures, we craft made-to-measure designs tailored to your home.♬ original sound - DEViN Furniture
3. Drveni oblozi na zidovima
Vidljive promjene u interijeru često povećavaju vrijednost doma, ali drveni oblozi mogu biti pun pogodak ili potpuni promašaj. Hashtag #Woodpanel s više od 34,1 milijun pregleda pokazuje da je riječ o još jednom popularnom trendu koji nije uvijek isplativ.
"Ako se napravi kvalitetno, oblaganje zidova može dodati karakter prostoru“, kaže Newman. "No na TikToku često vidimo tanke letvice koje djeluju jeftino.
I opet, to je stvar ukusa. Ako se kupcu ne sviđa, morat će skinuti obloge i ponovno gletati zidove – što znači dodatni trošak koji većina ne želi odmah nakon useljenja.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas