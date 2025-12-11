Evo kako se zaštititi od štetnih lebdećih čestica i loše kvalitete zraka u gradu

Ako je zrak nezdrav, savjetuje se ograničeno vrijeme boravka na otvorenom, posebno osjetljivim osobama, a i zdrave osobe bi mogle početi osjećati simptome. Vrlo nezdrava kvaliteta preporučuje boravak u zatvorenom u što većoj mjeri. Osjetljive osobe odmah će osjetiti simptome, a i zdrave će imati problema. Kada je razina čistoće zraka opasna, to znači da već nekoliko minuta boravka na tom zraku mogu imati ozbiljne zdravstvene posljedice za sve.