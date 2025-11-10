Zagreb i još pet gradova u crvenom: Zrak je jako loš, nije pametno trčati vani

Branko Kolarić, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” savjetuje: “Kad je zrak lošije kvalitete, savjetujemo da se ne radi intenzivna fizička aktivnost na otvorenom. Kad nema vjetra ni kiše, smog se vidi golim okom i nije pametno trčati ili igrati nogomet vani.”