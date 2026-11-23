Behar je rekao: "Zastrašujuće je početi shvaćati razmjere toksičnog onečišćenja kojem je stanovništvo izloženo, a od kojeg ne može pobjeći niti se na odgovarajući način zaštititi. Na području tako malenom, potlačenom i gusto naseljenom kao što je Gaza, stalna izloženost neizbježna je. Ljudi su okruženi otpadom i kanalizacijskim vodama, štetnici se šire, a rizik od bolesti raste."