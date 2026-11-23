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Izrael je Gazu pretvorio u otrovnu pustoš: Stručnjaci otkrili razmjere razaranja
Znanstvene analize i satelitski podaci upozoravaju na široko rasprostranjeno onečišćenje u Gazi, koje predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju za generacije koje dolaze.
Izraelsko razaranje Gaze ostavilo je katastrofalne posljedice za okoliš. Otrovana voda, onečišćeno tlo i toksičan zrak ugrožavaju prirodne sustave o kojima stanovništvo ovisi kako bi preživjelo, navodi se u novom izvješću.
Izraelska vojna ofenziva prouzročila je široko rasprostranjeno onečišćenje diljem Pojasa Gaze, pokazuje izvješće organizacije Oxfam i Opservatorija za sukobe i okoliš (Ceobs). Teški metali, ostaci eksploziva, azbest iz uništenih zgrada i otpadne vode učinili su zrak, tlo i vodu opasnima za Palestince još desetljećima, piše The Guardian.
Generacije Palestinaca će biti izložene rizicima
Izvršni direktor organizacije Oxfam International Amitabh Behar izjavio je: "Izraelski genocid koji je u tijeku u Gazi uključuje i vojne napade na njezin okoliš, što predstavlja ekološke ratne zločine koji ugrožavaju živote sada i generacijama koje dolaze."
Rekao je da su "razaranje i onečišćenje Gaze" temeljito narušili okolišne uvjete nužne za ljudsku sigurnost i opstanak te da predstavljaju kršenje izraelskih pravnih obveza prema međunarodnom humanitarnom pravu i pravu ljudskih prava.
"Palestinci koji žive u Gazi izloženi su toksinima putem zraka, hrane i vode te izravnim kontaktom s onečišćenim tlom i ruševinama. Ti će rizici potrajati generacijama ako se uklanjanju otpada, sanaciji onečišćenja i obnovi ne da prednost."
Više od 61 milijun tona ruševina
Neovisna međunarodna istražna komisija Ujedinjenih naroda 2025. i ranije ove godine zaključila je da je Izrael počinio genocid u Gazi te da su izraelski dužnosnici, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, poticali takva djela. Izraelska misija u Ženevi priopćila je da Izrael odbacuje zaključke komisije, nazvavši ih klevetničkom farsom. Za Netanyahuom je Međunarodni kazneni sud (ICC) zasebno izdao nalog za uhićenje zbog ratnih zločina.
Oxfamovo izvješće pruža dosad najopsežniji prikaz onoga što organizacija naziva "otrovnom pustoši", nastalom kao posljedica izraelske ofenzive u kojoj je ubijeno više od 74.000 Palestinaca, a najmanje 175.000 ih je ranjeno, dok se tisuće ljudi i dalje vode kao nestale pod ruševinama.
Na temelju satelitskih snimaka, daljinskih istraživanja, znanstvenih analiza i drugih javno dostupnih podataka, izvješće zaključuje da je onečišćenje u Gazi široko rasprostranjeno, ozbiljno i s dalekosežnim posljedicama, uz teške implikacije za javno zdravlje i opstanak civilnog stanovništva.
Štetnici se šire, rizik od bolesti raste
Behar je rekao: "Zastrašujuće je početi shvaćati razmjere toksičnog onečišćenja kojem je stanovništvo izloženo, a od kojeg ne može pobjeći niti se na odgovarajući način zaštititi. Na području tako malenom, potlačenom i gusto naseljenom kao što je Gaza, stalna izloženost neizbježna je. Ljudi su okruženi otpadom i kanalizacijskim vodama, štetnici se šire, a rizik od bolesti raste."
"Nepročišćene otpadne vode izlijevaju se u more i prodiru u tlo, dok uništenje kanalizacijskih i sanitarnih sustava u Gazi ostavlja ljude gotovo bez ikakve zaštite od onečišćenja koje ih okružuje."
Dodao je da će povezane zdravstvene posljedice biti ozbiljne, pri čemu su djeca i trudnice među najugroženijima.
Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) procjenjuje da su izraelske vojne operacije stvorile više od 61 milijun tona ruševina diljem Gaze, pretvarajući uništene domove, četvrti i infrastrukturu u golemo područje potencijalno opasnih materijala.
Neeksplodirana ubojna sredstva otežavaju sanaciju
Autorica izvješća Lama Abdul Samad, Oxfamova stručnjakinja za vodu i sanitarne sustave na globalnoj razini, izjavila je da će rješavanje ekološke štete u Gazi biti "iznimno zahtjevno jer je onečišćenje rasprostranjeno među ruševinama gradskih područja, na poljoprivrednim zemljištima, u vodnim sustavima i tlu, dok neeksplodirana ubojna sredstva i dalje ograničavaju siguran pristup većini područja".
"Analiza naglašava hitnu potrebu da Izrael omogući pristup radi detaljne procjene stanja okoliša na terenu kako bi se razjasnili rizici za javno zdravlje i utvrdile mogućnosti za hitne mjere smanjenja štete. Obnova će vjerojatno zahtijevati opsežno uklanjanje opasnih materijala, praćenje stanja i specijaliziranu sanaciju pogođenih područja od onečišćujućih tvari poput ostataka eksploziva, organskih zagađivala i teških metala."
Behar je poručio da se, dok se međunarodna pozornost sve više usmjerava na obnovu Gaze, oporavak okoliša ne smije tretirati kao nešto sporedno, nego kao ključan zadatak koji se mora provoditi usporedno s obnovom.
"Obnova Gaze bez istodobnog razumijevanja i rješavanja razmjera onečišćenja okoliša nosi rizik od dugoročnih posljedica za javno zdravlje generacijama koje dolaze", rekao je.
Od izraelske vlade zatražen je komentar.
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