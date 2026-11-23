"LICEMJERNO JE"
Obitelj Periš povukla zahtjev za preimenovanje Klinike, traže proširenje istrage
Obitelj Kristiana Josipa Periša, koji je preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, odustala je od zahtjeva da ova bolnica dobije ime po njemu. Prioriteti su im izmjene propisa, uvođenje videonadzora i proširenje istrage.
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Obitelj je od zahtjeva odustala nakon što je Grad Zagreb najavio da će klubovima zastupnika u Gradskoj skupštini predložiti preimenovanje Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Kliniku za psihijatriju Kristian Josip Periš.
Ističu da se sada treba usredotočiti na primarne zahtjeve jer su, kako smatraju, sve ostalo politički spinovi.
Ideja o preimenovanju Klinike potekla je od Kristianove zaručnice, koja je na dan njegove smrti bila u bolnici, no osoblje joj je reklo da ode kući.
Kristian Josip Periš (32) preminuo je, podsjetimo, 21. listopada tijekom intervencije u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan.
Zbog sumnje na teško ubojstvo osam zdravstvenih djelatnika završilo je u istražnom zatvoru, a slučaj je potaknuo zahtjeve za promjenama u psihijatrijskoj skrbi, osobito u primjeni mjera prisile.
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