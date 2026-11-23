Zbog povišene razine mora pod morem su se našli brojni niži dijelovi obale na kvarnerskim i dalmatinskim otocima te duž kopnene obale. More se izlilo i na splitsku Rivu, a plavljenja su zabilježena i na području Trogira, Čiova, Staroga Grada na Hvaru, kao i u dijelovima zadarskog i šibenskog područja. Ovakve situacije posebno su neugodne u priobalnim gradovima, gdje i relativno kratkotrajno podizanje razine mora može uzrokovati poplavljivanje najnižih dijelova rive, šetnica i obalnih prometnica.