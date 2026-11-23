Open AI / ChatGPT

Ako volite kratke logičke igre kojima možete razgibati moždane vijuge, mogao bi vam se svidjeti Burrow.day. Riječ je o besplatnoj internetskoj igrici koju je njezin autor predstavio na hrvatskom Redditu, a cilj je pomoći gladnom zecu da skupi što više hrane i pritom izbjegne lisice.

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Igra je predstavljena krajem listopada na Redditovoj zajednici r/CroIT, gdje je autor objasnio da je riječ o malom projektu koji je samostalno razvio.

Pravila su jednostavna: Igrač određuje smjer kretanja zeca i postavlja strelice koje ga vode kroz vrt pun mrkvi, salate i drugih prepreka.

Obična mrkva donosi jedan bod, salata tri, a zlatna mrkva pet bodova.

S druge strane, susret s lisicom oduzima tri boda pa je potrebno dobro razmisliti kojim putem krenuti.

Dodatnu zanimljivost predstavljaju zečje rupe koje su međusobno povezane i omogućuju zecu da se pojavi na drugom dijelu vrta.

Svaki dan stiže nova razina, a svi igrači dobivaju isti izazov, što im omogućuje usporedbu rezultata.

Za svaku razinu postoji jedna najbolja moguća ruta, a zadatak je otkriti je i prikupiti što više bodova.

Osim dnevnih izazova, dostupne su i veće tjedne i mjesečne razine u kojima igrači mogu pokušavati poboljšati svoj rezultat.

Prednost igre je što je potpuno besplatna, ne zahtijeva registraciju i može se igrati izravno u internetskom pregledniku, na računalu ili mobitelu.

Ako tražite nešto čime ćete nakratko prekinuti svakodnevnu rutinu, ova simpatična mozgalica mogla bi biti dobar izbor.

Igru možete isprobati na stranici Burrow.day.