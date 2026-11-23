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Vozače u Hrvatskoj od utorka bi trebale dočekati niže cijene goriva. Prema trenutačnim procjenama, pojeftinjenje se očekuje u svim kategorijama, a najveći pad cijena trebao bi se odnositi na dizel.

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Vlada bi tijekom ponedjeljka na telefonskoj sjednici trebala donijeti odluku o novim cijenama goriva koje će vrijediti idućih sedam dana.

Prema dostupnim procjenama, litra Eurosupera 95 trebala bi pojeftiniti za dva centa, na 1,54 eura. Eurodizel bi trebao biti jeftiniji za pet centi, pa bi nova cijena iznosila 1,77 eura po litri.

Za pet centi očekuje se i pojeftinjenje plavog dizela, čija bi cijena trebala pasti na 1,27 eura po litri.

Riječ je zasad o očekivanim cijenama, a konačni iznosi bit će poznati nakon Vladine odluke.

Cijene nafte padaju na svjetskim tržištima

Najavljeno pojeftinjenje dolazi u vrijeme pada cijena nafte na svjetskim tržištima. U ponedjeljak ujutro nastavljen je negativan trend iz prethodnog tjedna, tijekom kojeg su obje glavne referentne vrste nafte osjetno izgubile na vrijednosti.

Cijena barela nafte Brent pala je za 0,30 posto, na 92,29 dolara, dok je američka WTI nafta pojeftinila za 0,18 posto, na 83,26 dolara.

Tijekom prošlog tjedna Brent je izgubio približno četiri posto vrijednosti, a WTI oko pet posto.

Na pad cijena utječu očekivanja povećane ponude na svjetskom tržištu, ali i zabrinutost zbog mogućeg usporavanja gospodarskog rasta i slabije potražnje za energentima.

Prema procjenama Međunarodne agencije za energiju, ponuda nafte u posljednjem tromjesečju ove godine mogla bi premašiti potražnju za približno 1,7 milijuna barela dnevno.

Napetosti na Bliskom istoku i dalje utječu na tržište

Unatoč očekivanjima veće ponude, geopolitičke napetosti i dalje stvaraju neizvjesnost na naftnom tržištu.

Posebnu zabrinutost izazivaju napadi na brodove u Perzijskom zaljevu i blizini Hormuškog tjesnaca, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte. Mogući poremećaji u opskrbi mogli bi ograničiti daljnji pad cijena.

Ulagači će pozorno pratiti i sastanak skupine OPEC+, najavljen za 29. studenoga, na kojem bi se trebalo razgovarati o proizvodnoj politici za iduću godinu.