Akcijskim planom za provedbu europskog stupa socijalnih prava EU do 2030. želi povećati ukupnu stopu zaposlenosti na 78 posto i prepoloviti jaz između muškaraca i žena u odnosu na 2019., na 5,7 postotnih bodova. Taj je cilj 2025. već dosegnulo 65 od 244 statističke regije EU-a, među kojima 14 u Francuskoj, 12 u Njemačkoj i sedam od osam regija u Švedskoj.