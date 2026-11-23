PODACI EUROSTATA
Hrvatska bolja od prosjeka EU-a: Evo gdje su najmanje razlike u zaposlenosti muškaraca i žena
Razlika u stopama zaposlenosti muškaraca i žena 2025. iznosila je od 1,2 postotna boda u Zagrebu do 7,1 bod u Sjevernoj Hrvatskoj, dok je na razini Europske unije bila 9,7 bodova, pokazuju posljednji Eurostatovi podaci za 2025. godinu.
Oglas
Jaz u zaposlenosti muškaraca i žena u sve četiri hrvatske statističke regije bio je 2025. manji nego na razini Europske unije, a Grad Zagreb i Jadranska Hrvatska već su bili ispod praga koji EU želi dosegnuti do 2030., objavio je Eurostat prošlog tjedna.
Najmanja razlika u stopama zaposlenosti stanovnika u dobi od 20 do 64 godine zabilježena je u Gradu Zagrebu, gdje je iznosila 1,2 postotna boda. U Jadranskoj Hrvatskoj iznosila je 4,9 bodova, u Panonskoj Hrvatskoj 6,8, a u Sjevernoj Hrvatskoj 7,1 bod.
U EU-u je 2025. bilo zaposleno 80,9 posto muškaraca i 71,2 posto žena u toj dobnoj skupini. Razlika je iznosila 9,7 postotnih bodova, prema 10 bodova godinu prije.
EU želi preopoloviti jaz između žena i muškaraca
Akcijskim planom za provedbu europskog stupa socijalnih prava EU do 2030. želi povećati ukupnu stopu zaposlenosti na 78 posto i prepoloviti jaz između muškaraca i žena u odnosu na 2019., na 5,7 postotnih bodova. Taj je cilj 2025. već dosegnulo 65 od 244 statističke regije EU-a, među kojima 14 u Francuskoj, 12 u Njemačkoj i sedam od osam regija u Švedskoj.
Jaz od najmanje 18 postotnih bodova zabilježen je u 26 regija, među kojima je deset grčkih, osam talijanskih i pet rumunjskih. Tolika je razlika zabilježena i u španjolskim autonomnim gradovima Melilli i Ceuti te u francuskoj najudaljenijoj regiji Mayotte.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas