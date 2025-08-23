Inovativna rješenja
Dobri primjeri: Ovi europski gradovi potiču održivi turizam
Deseci popularnih europskih odredišta u proteklim su mjesecima uveli kazne, pristojbe i druga ograničenja za putnike kako bi se borili protiv pretjeranog turizma (overtourism). No prošle je godine Kopenhagen odabrao potpuno drukčiji pristup.
Kopenhagen je kroz inicijativu CopenPay počeo nagrađivati turiste koji pokazuju odgovorno i svjesno ponašanje. Glavni je cilj sheme pokazati putnicima da klimatske aktivnosti mogu biti mnogo jednostavnije nego što misle, kako bi se potaknuo održivi turizam, prenosi EuroNews.
Poticaji uključuju besplatan najam bicikala, vožnje brodom i ručkove za putnike koji pomažu u zajedničkim vrtovima, skupljaju otpad i koriste javni prijevoz.
Nakon Kopenhagena, interes za sličan sustav izrazili su i drugi europski gradovi i destinacije, poput Berlina, Helsinkija i Bremena.
"Otkako smo prošlog ljeta pokrenuli CopenPay, suočili smo se s golemim zanimanjem gradova i turističkih zajednica iz Europe, Azije i Sjeverne Amerike, koji svi žele doznati više o CopenPayu i našim spoznajama", izjavio je u priopćenju za medije Søren Tegen Petersen, izvršni direktor organizacije Wonderful Copenhagen.
"Dosad smo uvide o CopenPayu podijelili s više od 100 zainteresiranih strana."
Nagrade za putovanje vlakom i dulji boravak
Berlin razmatra pokretanje nove inicijative iduće godine, koja bi mogla nagrađivati putnike koji dolaze vlakom, ostaju dulje, jedu biljnu hranu i sudjeluju u ekološki prihvatljivim aktivnostima, pogodnostima poput popusta na ulaznice za muzeje, besplatne hrane i besplatnog najma bicikala.
Očekuje se da će ova shema pomoći premostiti jaz između želje turista da budu odgovorniji – ali ne znaju kako – i njihova stvarnog ponašanja.
Grad je najavio da će u tu svrhu koristiti mobilne aplikacije i sustave temeljene na bodovima, kao i partnerstva s lokalnim poduzećima.
Helsinki je također zainteresiran slijediti kopenhaški primjer i uvesti vlastitu verziju sustava nagrađivanja. Poseban će naglasak vjerojatno biti na regenerativnom turizmu i projektima obnove Baltičkog mora, u suradnji s drugim baltičkim i nordijskim destinacijama.
Shema bi također poticala turiste da koriste javni prijevoz i voze bicikle, uz nagrade poput besplatnih obroka i sniženih tura, među ostalim iskustvima.
Slično tome, još jedan njemački grad, Bremen, već je pokrenuo zajedničku kampanju s Deutsche Bahnom za promicanje održivog turizma, s planovima da za daljnji razvoj koristi model CopenPaya.
U sklopu sheme, gosti koji u Bremen dolaze vlakom i ostaju preko noći dobivaju iznenadne "goodie bag" poklon-pakete s malim darovima i bonovima različitih lokalnih turističkih poduzeća.
I Nijemci prate inovativne trendove
"Kampanja je naišla na vrlo dobar odjek među našim posjetiteljima i potaknula nas da koncept dodatno proširimo, jačajući Bremen kao održivu destinaciju. Za 2026. planiramo još veću inicijativu", rekao je u priopćenju Oliver Rau, izvršni direktor Bremen Marketing and Tourism, Wirtschaftsförderung Bremen GmbH.
Popularna skijališta u Alpama, poput Via Lattee u Italiji i Les Gets-Morzinea u Francuskoj, također ove godine snižavaju cijene ski-karata do 25 posto za posjetitelje koji stignu vlakom.
Besplatna pića i pristup muzejima
Nagrađivanje turista za odgovorno ponašanje nije posve nov koncept: i drugi gradovi, poput Londona, već godinama imaju slične lokalne sheme. U srpnju, široko poznatom kao "Plastic Free July", posjetitelji i stanovnici Londona nagrađeni su besplatnim pićem za sudjelovanje u akcijama čišćenja.
U Švicarskoj putnici koji odluče zemlju istraživati javnim prijevozom uz Swiss Travel Pass dobivaju besplatan ulaz u više od 500 muzeja, kao i do 50 posto popusta na većinu planinskih željeznica.
Wild Sweden, nagrađivana turistička tvrtka, također nudi pristup spa centru i besplatan obrok u hotelu Savoy u Luleåi posjetiteljima koji u švedsku Laplandu stignu željeznicom na odmor zbog polarne svjetlosti i promatranja divljine.
Prošlog je proljeća Normandija pokrenula „niskougljičnu tarifu” koja nudi najmanje 10 posto popusta na ulaznice za 90 atrakcija i kulturnih lokacija. To vrijedi za posjetitelje koji u sjevernu francusku regiju stižu autobusom, vlakom ili biciklom, a može se koristiti za dvorce, muzeje, spomenike i parkove, kao i za najam bicikala, vožnje kanuom i „escape room” igre, među ostalim aktivnostima.
