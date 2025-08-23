Dobri primjeri: Ovi europski gradovi potiču održivi turizam

"Otkako smo prošlog ljeta pokrenuli CopenPay, suočili smo se s golemim zanimanjem gradova i turističkih zajednica iz Europe, Azije i Sjeverne Amerike, koji svi žele doznati više o CopenPayu i našim spoznajama", izjavio je u priopćenju za medije Søren Tegen Petersen, izvršni direktor organizacije Wonderful Copenhagen.