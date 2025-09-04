Ekonomski analitičar Hrvoje Japunčić bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao stanje u hrvatskom turizmu, ali se osvrnuo i na BDP.
"Konstatacija da u hrvatskom turizmu imamo osjećaj da se u kratkom roku želi zaraditi za cijelu godinu je prisutna već mnogo godina i to je ono nešto gdje mislim da smo svjedoci da su tu ipak potrebne promjene.
Iz mog osobnog viđenja dvije su glavne značajke koje nas razlikuju u odnosu na europski turizam. To je potrošnja po samom gostu gdje odskačemo na niže u odnosu na zemlje Mediterana, a drugi je osjećaj "vrijednost za novac" koji je u ovoj godini, nažalost, posebno bio naglašen", govori Japunčić i dodaje što bi se moglo napraviti da se stanje u našem turizmu poboljša.
"Osnovni segment koji bi trebalo omogućiti je da dobijemo hotelijerski segment odnosno da je interes za izgradnju hotela veći. Samom promjenom kroz recimo ovakve smještajne kapacitet automatski definiramo drugačiju vrstu gostiju koja dolazi te potrošnju i navike. To su neke mogućnosti koje bi nama redefinirale turističku sferu u budućem vremenu", smatra Japunčić.
Rast BDP-a
Japunčić je komentirao i rast BDP-a i odakle on dolazi.
"Svjedoci smo da su šire svjetske tendencije stanja ekonomije su pozitivne. Imamo dotok i nekoliko posebnih izvora sredstava koje u konačnici generiraju potrošnju. Također, imamo i određeni iskorak u području investicija što je svakako dobro", zaključuje Japunčić.
