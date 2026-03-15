Najbolje vrste krumpira

Jeste li ikada bacili pogled na tezgu tržnice i zapitali se zašto neki krumpiri imaju crvenu kožu, drugi žutu, a treći gotovo bijelu? Na hrvatskom tržištu postoji više od 150 sorti krumpira, a svaka od njih nosi drugačija svojstva. Od teksture i okusa do ponašanja tijekom kuhanja, te razlike određuju hoće li jelo ispasti savršeno ili prosječno.
Zašto sorta uopće ima značenje
Krumpir nije samo krumpir. Ta se namirnica ponaša potpuno različito ovisno o sorti, načinu pripreme i podneblju u kojem je uzgojena. Na svjetskoj razini postoji više od 5000 registriranih sorti, no na hrvatskim njivama i vrtovima redovito se uzgaja tek desetak najpopularnijih — Adora, Bintje, Cleopatra, Courage, Desiree, Jaerla, Liseta, Monalisa i Red Scarlet.
A zašto je uopće bitno razlikovati ih? Zato što pogrešan krumpir u pogrešnom jelu daje loš rezultat. Čvrst krumpir poput Adore savršeno drži oblik u salati. Brašnasti krumpir poput Desiree raspada se upravo onoliko koliko treba za glatke njoke. Tko jednom shvati tu logiku, više nikada neće naslijepo birati gomolje na polici.
Kulinarska podjela prema tipovima
Stručnjaci dijele stolne sorte krumpira prema kulinarskim tipovima — od tipa A do tipa D — pri čemu svaki tip označava drugačije ponašanje gomolja tijekom termičke obrade.
Tip A obuhvaća najčvršće sorte. One se ne raskuhavaju, lako se režu i savršeno zadržavaju oblik. To su tipične salatne sorte poput Carrere, Agate, Ditte i Cecile. Tko priprema klasičnu krumpir-salatu za blagdanski stol ili želi uredne kriške za prilog uz meso, treba upravo ovaj tip. Krumpir tipa A prepoznaje se po čvrstom mesu koje pod prstima ne pušta vlagu.
Tip AB uključuje sorte koje se također ne raspadaju, ali imaju nešto mekšu strukturu. Tu spadaju Adora, Monalisa, Red Scarlet i Jaerla. Upravo su one najčešći izbor hrvatskih domaćinstava jer pokrivaju širok raspon jela — od paprikaša i složenaca do kuhanog krumpira na lešo i pečenog krumpira.
Tip B čini najveću skupinu sorti — relativno čvrste konzistencije, za najrazličitiju namjenu. Tu se nalaze Desiree, Bintje, Liseta, Cleopatra i Asterix. Tipovi BC i C obuhvaćaju mekše sorte koje se lako raskuhavaju. Agria, Courage i Kennebec spadaju u tip BC i koriste se za pomfrit, čips, krokete i njoke. Još mekši tip C, poput sorte Red Star, prikladan je za pire krumpir, popečke i krumpirovo tijesto.
Sorte s domaćeg tržišta
Tko je ikada pokušao ispeći krumpir koji se raspao prije nego što je uopće porumenio, zna zašto Adora ima toliko obožavatelja. Njezini krupni, ovalni gomolji s bijelom pokožicom i svijetložutim mesom ne raskuhavaju se, što je čini idealnom za salate, pečenje i pirjanje. Čak i kad je zaboravite pet minuta duže u kipućoj vodi, Adora će i dalje držati oblik — što je spas za svakoga tko kuha dok mu djeca vuku za rukav.
Posve drugačiju priču nosi Bintje. Nizozemski uzgajivač W. de Vries stvorio ju je davne 1910. godine, a ona i danas drži poziciju jedne od najsvestranijih sorti. Izduženi gomolji sa svijetložutim mesom jednako dobro funkcioniraju u pireu, pomfritu, čipsu ili kuhani na lešo. Više od stoljeća na tržištu — i nijedna nova sorta nije je uspjela potpuno istisnuti.
Cleopatra privlači pažnju crvenom pokožicom i glatkim ovalnim gomoljima. Relativno je tvrda, a to je čini prvim izborom za pripremu hrskavog pomfrita. Mali trik koji koriste kuhari na obali: prije pečenja krumpir se kuha točno sedam minuta u slanoj vodi, zatim ocijedi i protrese u loncu da mu se površina nagrebe — upravo te neravnine daju hrskavu koricu u pećnici.
Za njoke koje se tope u ustima potreban je krumpir koji se blago raskuhava, ali ne pretvara u kašu. Upravo to radi Desiree — srednje kasna sorta poznata po crvenkastoj pokožici i svijetložutom mesu. Istodobno pokazuje dobru otpornost na sušu, pa se uspješno uzgaja i u toplijim krajevima.
Jaerla je još jedna vrlo rana sorta omiljena među uzgajivačima i kuharima. Okrugli gomolji sa žutom pokožicom ne gube oblik tijekom kuhanja, pa se posebno ističe u pripremi složenaca i krumpir-salate. Na tržnicama u Zagorju prodavačice će za lešo gotovo uvijek preporučiti Monalisu — srednje ranu sortu s bijelom pokožicom koja zadržava aromu čak i nakon dužeg kuhanja. I rijetko griješe.
Autohtone sorte koje vrijedi poznavati
Domaća proizvodnja sjemena krumpira u stalnom je padu i bazira se uglavnom na umnažanju osnovnog sjemena iz uvoza, pretežno iz Nizozemske. Ipak, nekoliko autohtonih sorti zaslužuje pozornost.
Bistra je jedna od poznatijih domaćih sorti — srednje veliki gomolji s glatkom žutom korom i kremastim mesom pogodni su za kuhanje i pečenje. Klepač, tradicionalna sorta iz Gorskog kotara i Like, ima bijelu koru i lagano brašnasto meso. Uzgajivači u tim krajevima godinama se kunu u Klepač za njoke — kažu da nijedna uvozna sorta ne daje istu prhkost tijesta. Zlatka je novija domaća sorta prilagođena kontinentalnim uvjetima, s visokim prinosima i solidnom otpornošću na štetnike. Njezino meso dobro podnosi i kuhanje i prženje bez gubitka okusa.
Dalmatinski uvjeti i mediteranske sorte
Specifična klima Dalmacije — topla i suha ljeta, blage zime — zahtijeva sorte koje podnose sušu i imaju kraći vegetacijski ciklus. Prema podacima Agro kluba, sorte poput Adore, Lisete i Cleopatre pokazuju odlične rezultate na dalmatinskom tlu.
Liseta se posebno često sadi na otocima i u priobalnom pojasu zahvaljujući kratkom periodu mirovanja i visokoj otpornosti na bolesti. U Dalmaciji se uzgajaju i Kennebec za peke i variva, Charlotte s blagim orašastim okusom za salate te Dragač — autohtona sorta intenzivnog okusa koja se tradicionalno koristi u varivima i ispod peke. Za ekološki uzgoj, Alouette se ističe crvenkastom korom i dobrom otpornošću na bolesti bez potrebe za intenzivnom kemijskom zaštitom.
Sadnja u Dalmaciji često započinje već u veljači, a za jesensku berbu gomolji se sade krajem ljeta. Zbog sušnih uvjeta sustavi navodnjavanja kap po kap pokazali su se najučinkovitijima jer održavaju stalnu vlažnost tla bez gubitka vode isparavanjem.
Pravi gomolj za pravo jelo
Praktičan pristup odabiru krumpira svodi se na jedno pitanje: što točno pripremate?
Za salate i priloge trebaju čvrste sorte — Adora, Jaerla ili Red Scarlet. Za pire krumpir i kašice biraju se mekše sorte poput Desiree ili Red Star. Za pomfrit i čips najbolje funkcioniraju sorte s višim udjelom škroba — Agria, Courage i Asterix. Kada je na rasporedu peka ili varivo, Kennebec i Bintje rijetko razočaraju.
Boja pokožice nije samo estetski detalj — ona govori o kemijskom sastavu gomolja. Crvene sorte poput Desiree, Laure i Red Scarleta često imaju kremastiju teksturu mesa, dok žute i bijele sorte nude raznovrsniji raspon primjene. Laura se odlikuje tamnocrvenom kožom i otpornošću na rak krumpira, a Mozart aromatičnim mesom koje je kao stvoreno za pečeni krumpir. Žuti krumpiri obično sadrže više karotenoida, dok crveni imaju nešto viši udio antioksidansa. No razlike u okusu i teksturi ipak ostaju presudni kriterij pri odabiru za konkretno jelo.
Bolesti, skladištenje i čuvanje
Uzgoj krumpira donosi i izazove poput plamenjače (Phytophthora infestans) i koloradskog krumpirovog moljca. Sorte poput Asterixa i Agrie odlikuju se visokom otpornošću na te bolesti pa su popularne među uzgajivačima koji žele smanjiti upotrebu kemijskih sredstava. Preventivne mjere uključuju sadnju otpornijih sorti, korištenje bakrenih preparata i pravilnu rotaciju usjeva — plodored značajno smanjuje rizik od zaraze u dugotrajnom uzgoju.
Ni najbolja sorta krompira neće pomoći ako se krumpir loše čuva. Optimalna temperatura skladištenja iznosi između 4 i 7 °C uz relativnu vlažnost zraka od 85 do 90 posto. Tamni, dobro prozračeni prostori sprječavaju klijanje i zelenjenje gomolja — zelene mrlje na pokožici signal su da se razvio solanin, tvar koja u većim količinama može izazvati probavne tegobe. Sorte poput Asterixa i Kennebeca posebno su pogodne za dugotrajno skladištenje jer zadržavaju čvrstoću i okus tjednima nakon berbe.
Detalj koji mnogi zanemaruju: krumpir ne treba čuvati pokraj jabuka ili luka. Etilen, plin koji to voće i povrće ispušta, ubrzava klijanje gomolja i znatno skraćuje rok trajanja. Najbolje je gomolje držati u jutenim vrećama ili mrežastim košarama koje omogućuju cirkulaciju zraka, nikako u plastičnim vrećicama.
Pravo vrijeme za sadnju
Za sve koji razmišljaju o vlastitom uzgoju krumpira, optimalno vrijeme sadnje ovisi o regiji. U nizinskim područjima to je od sredine ožujka do početka travnja, kada se tlo na dubini od 10 cm zagrije iznad 8 °C. U brdsko-planinskim krajevima sadnja se pomiče prema kraju travnja, dok u Dalmaciji i na otocima može započeti već krajem siječnja zahvaljujući blagoj klimi.
Krumpir najbolje uspijeva u laganim, rastresitim tlima bogatim humusom. Preporučeni razmak između redova iznosi 60 do 90 cm, a između biljaka u redu 25 do 30 cm. Certificirani sjemenski krumpir osigurava zdravlje biljaka i bolji prinos u usporedbi sa sadnjom gomolja iz trgovine, a posebno smanjuje rizik od prenošenja viroza i bakterijskih bolesti.
Odabir prave sorte krumpira nije stvar sreće nego znanja. Bilo da se priprema svečana salata, hrskavi pomfrit ili mekani pire za najmlađe članove obitelji — razumijevanje karakteristika svake sorte čini razliku između prosječnog i odličnog obroka.
