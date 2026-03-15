Najbolje vrste krumpira

Tko je ikada pokušao ispeći krumpir koji se raspao prije nego što je uopće porumenio, zna zašto Adora ima toliko obožavatelja. Njezini krupni, ovalni gomolji s bijelom pokožicom i svijetložutim mesom ne raskuhavaju se, što je čini idealnom za salate, pečenje i pirjanje. Čak i kad je zaboravite pet minuta duže u kipućoj vodi, Adora će i dalje držati oblik — što je spas za svakoga tko kuha dok mu djeca vuku za rukav.