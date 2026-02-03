Kemičar upozorava: "Nikada ne nosite novu odjeću prije nego što je operete"

Mnogi od nas jedva čekaju obući novu majicu ili hlače čim stignu kući iz trgovine. Ipak, stručnjaci savjetuju da pranje nove odjeće prije prvog nošenja nije samo preporuka, nego higijenska obveza, i to sa zdravstvenog i higijenskog gledišta.
Nova odjeća prolazi kroz višestupanjski proces: bojenje, kemijsku obradu, sušenje, pakiranje i duge transportne rute koje često uključuju rad velikog broja ljudi i skladištenje u različitim uvjetima.
Prema Frances Kozen, docentici kemije na Sveučilištu Cornell, odjeća može sadržavati ostatke kemikalija iz proizvodnje, poput surfaktanata, sredstava za bojenje i formaldehidnih fiksatora.Ti se ostaci mogu izravno prenijeti na kožu i potencijalno izazvati iritaciju, osobito kod osoba s osjetljivom kožom ili alergijama, ali i kožne infekcije koje se u nekim slučajevima moraju liječiti mjesecima, objasnila je za Consumer Reports.
Nevidljivi tragovi i mikroorganizmi
Osim kemikalija, nova odjeća često dolazi u kontakt s drugim ljudima prije nego što dođe do vas – bilo kroz rukovanje u tvornici, dodir u skladištu ili isprobavanje u trgovini. Tekstilni stručnjaci navode da na tkaninama mogu ostati mikroskopske količine prašine, mikroba pa čak i nepoželjnih mikroorganizama, koje bi pranje moglo ukloniti prije prvog nošenja.
Dodatna korist pranja: uklanjanje viška boje i bolji osjećaj
Prema savjetima objavljenima na portalu Real Simple, pranje prije nošenja također može:
- ukloniti višak boje koji nije u potpunosti fiksiran tijekom procesa bojenja, što je posebno važno kod tamnih i intenzivnih nijansi
- poboljšati osjećaj tkanine, jer voda i deterdžent mogu omekšati vlakna koja su bila zategnuta tijekom izrade i transporta
