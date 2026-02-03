Kemičar upozorava: "Nikada ne nosite novu odjeću prije nego što je operete"

Osim kemikalija, nova odjeća često dolazi u kontakt s drugim ljudima prije nego što dođe do vas – bilo kroz rukovanje u tvornici, dodir u skladištu ili isprobavanje u trgovini. Tekstilni stručnjaci navode da na tkaninama mogu ostati mikroskopske količine prašine, mikroba pa čak i nepoželjnih mikroorganizama, koje bi pranje moglo ukloniti prije prvog nošenja.