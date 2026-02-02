Klik koji izgleda sigurno
Važno upozorenje: Ove poveznice nemojte otvarati
Sljedeći put kad budete htjeli kliknuti na neku internetsku poveznicu, budite oprezni. Čini se da su hakeri osmislili novi, vrlo lukav način napada na korisnike Google Chromea, Safarija, Edgea i Firefoxa – i lako je vidjeti zašto mnogi nasjedaju.
Trik, koji je otkrio tim portala Cyber Security News, potajno zamjenjuje određene znakove u URL-ovima kako bi izgledali kao službene internetske stranice. Riječ je o prijevari poznatoj kao typosquatting, a iznimno je učinkovita, prenosi Express.
Primjerice, službena internetska stranica hotela Marriott trebala bi glasiti marriott.com. Međutim, kibernetički kriminalci klonirali su je tako da su slovo m zamijenili slovima r i n, pa adresa glasi rnarriottinternational.com. Na prvi pogled ta se dva slova („rn“) vizualno stapaju i izgleda kao da je sve u redu.
Sličan napad zabilježen je i na Microsoftu, kao i na drugim stranicama kod kojih su znakovi suptilno izmijenjeni.
Primjeri lažnih adresa na koje treba pripaziti:
- rnarriottinternational.com (slovo m zamijenjeno s rn)
- rnarriotthotels.com (slovo m zamijenjeno s rn)
- rnicrosoft.com (slovo m zamijenjeno s rn)
- micros0ft.com (slovo o zamijenjeno brojem 0)
- microsoft-support.com (dodan crtica)
„Napadači registriraju domene u kojima slovo ‘m’ zamjenjuju kombinacijom ‘rn’ (r + n), stvarajući lažne internetske stranice koje izgledaju gotovo identično pravima“, objasnili su iz Cyber Security News.
„Ova tehnika, poznata kao typosquatting ili homoglifni napad, iskorištava način na koji moderni fontovi prikazuju tekst.“
Postoji nekoliko načina kako izbjeći da postanete žrtva ovakvog napada. Prije svega, uvijek proširite i pažljivo provjerite cijeli URL te se uvjerite da je ispravan. Također je preporučljivo zadržati pokazivač miša iznad poveznice prije nego što kliknete, jer će se tada prikazati puna odredišna adresa.
Ako želite biti 100 posto sigurni da je stranica prava, jednostavno ručno upišite adresu u preglednik. Tako izbjegavate mogućnost da vas prevare lažnim poveznicama.
Kako navodi Cyber Security News:
"Ako primite hitan e-mail o rezervaciji hotela ili resetiranju računa – nemojte klikati na poveznicu.“
Na kraju, dobra je ideja koristiti i upravitelja lozinki, jer oni često mogu prepoznati i upozoriti na lažne internetske adrese.
