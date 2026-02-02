Važno upozorenje: Ove poveznice nemojte otvarati

Primjerice, službena internetska stranica hotela Marriott trebala bi glasiti marriott.com. Međutim, kibernetički kriminalci klonirali su je tako da su slovo m zamijenili slovima r i n, pa adresa glasi rnarriottinternational.com. Na prvi pogled ta se dva slova („rn“) vizualno stapaju i izgleda kao da je sve u redu.