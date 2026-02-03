Nešto više od šest od deset ispitanika (62 %) tvrdi da se osjeća sigurno u prepoznavanju dezinformacija kada se s njima susretne. To uključuje 12 % onih koji su „vrlo sigurni” i 49 % koji su „donekle sigurni”. Nasuprot tome, oko trećine ispitanika (32 %) kaže da se ne osjeća sigurno. U Hrvatskoj, 10 % ih smatra da su "vrlo sigurni" u prepoznavanju dezinformacija. Njih 58 % je "donekle sigurno", dok je 24 % nesigurno. Njih 5 % ne osjeća se uopće sigurno u prepoznavanju dezinformacija.