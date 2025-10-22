Koliko često treba prati kosu? Ovo su najčešće greške koje radimo

Bez obzira na to je li vaša kosa kovrčava, ravna, sijeda, gusta ili tanka, svaki tip zahtijeva poseban pristup pranju i njezi. Ključ je u pronalaženju ravnoteže između čistoće i prirodnih ulja koja čuvaju zdravlje vlasišta i sjaj kose.
Holivudska frizerka Cheryl Marks, trostruko nominirana za nagradu Emmy, u razgovoru za Express otkrila je da ne postoji univerzalno pravilo.
"Pitanje koliko često treba prati kosu jedno je od najčešćih koje dobivam. Sve ovisi o tipu i teksturi kose, kao i o tome koliko se znojite ili vježbate. Ne postoji jedno rješenje koje bi odgovaralo svima“, kaže ona.
Ipak, prema riječima Cheryl, najbolje je prati kosu svaki drugi dan kako bi se sačuvala prirodna ulja koja njeguju vlasište. Postoje, međutim, razlike ovisno o tipu kose:
Ravna kosa: pranje svaka dva do tri dana.
Kovrčava, gusta i gruba kosa, koja je prirodno suša: pranje svaka četiri do sedam dana.
Frizerka napominje da se s godinama mijenja i sama tekstura kose:
„Kako starimo, kosa postaje suša, pa svakodnevno pranje nije preporučljivo. Dopustite prirodnim uljima da odrade svoj posao.“
Njega kose nakon pedesete
Nakon pedesete godine kosa je obično suša i često sijeda, pa ju je dovoljno prati dva puta tjedno, nikako češće. Bez obzira na tip kose, kvalitetan šampon i regenerator su neophodni. Cheryl preporučuje proizvode s arganovim uljem, poput šampona i regeneratora koji omekšavaju kosu, olakšavaju raščešljavanje i štite je od oštećenja, prenosi Nova.rs.
„Najvažnije je razviti brzu i jednostavnu rutinu koje se možete pridržavati svakog dana. Zdravlje kose mora biti prioritet, ali to ne mora značiti velike troškove. Proizvodi s dobrim sastojcima ne moraju biti skupi“, objašnjava ona.
Stručno mišljenje dermatologinje
Dermatologinja i estetska kirurginja dr. Melanie Palm iz klinike Art of Skin MD pojašnjava da dvostruko pranje može biti korisno, ali ne za sve. Osobe s kovrčavom i grubom kosom, koje kosu peru rjeđe, mogu primjenjivati dvostruko šamponiranje: prvi put za uklanjanje nečistoća, a drugi put za temeljito čišćenje vlasišta.
