Milanović: Briljantni stratezi Zapada napravili su prijateljima dvije najopasnije države na svijetu

Podsjetivši na riječi Vladka Mačeka - "Kad se veliki tuku, mali idu pod stol”, ocijenio je kako je to odlična startna osnova za razmišljanje, ali nije dobra realizacija. "Kad se veliki tuku, mali ne idu pod stol, mali se maknu od stola. Ja bih tu njegovu maksimu primijenio na naše stanje u svijetu koji se mijenja neprepoznatljivo”, naglasio je Milanović.