Ljubavni ugriz: Kako točno nastaje i na koji način ga najlakše sakriti?

Ljubavni ugriz nastaje kod sisanja i ugriza kože, najčešće na vratu. U ovom slučaju male krvne žile pucaju, a kao posljedica se oslobađaju sitne mrlje krvi i nastaje nešto poput masnice. Dobra je vijest da postoji nekoliko načina kako se ljubavni ugriz može sakriti ili kako se može ubrzati zarastanje.
Ljubavni ugriz je kao što i samo ime kaže, ugriz koji nastaje u žaru ljubavi. Može se prepoznati po okrugloj masnici koja se najčešće nalazi na vratu.
Ova masnica može biti manje ili jače vidljiva, a može i mijenjati boje. Ako se želite riješiti ljubavnog ugriza, za početak stavljajte tople obloge.
Kako nastaje ljubavni ugriz?
Ljubavni ugriz je zapravo masnica koju uzrokuje ozljeda na koži, odnosno uzrokuju je sisanje i griženje. Masnica može biti ružičaste, crvene ili ljubičaste boje.
Vidljivost ugriza može trajati od nekoliko dana do nekoliko tjedana.
Ova masnica nije opasna i povlači se sama od sebe. Ipak, ako se masnica ne povlači nakon nekoliko tjedana, ako je bolna ili ako se uz nju javi i kvrga, potrebno je posjetiti liječnika.
Kako sakriti ljubavni ugriz?
Postoji više načina kako se ova masnica može tretirati. Od posebnih metoda i krema do prikrivanja puderom ili šalom.
1. Topli oblozi
Čim je ljubavni ugriz nastao stavite na njega hladni oblog i držite ga oko deset minuta. Iduće je na redu topli oblog koji bi trebao ukloniti crvene krvne stanice koje su se izlile iz krvnih žila u kožu. Topli oblozi se mogu držati oko 15 minuta, nekoliko puta na dan.
2. Kreme i gelovi
Kao i kod svake ozljede i ovdje će pomoći kreme i gelovi. Krema od biljke Arnike od davnina se koristi za masnice i hematome. Pomoći mogu i kreme koje sadrže C vitamin koje će smanjiti masnice. Isto će napraviti i krema koja sadrži vitamin K.
3. Gavez
Krema ili mast od korijena gaveza je odlična za razne stvari. Između ostalog je dobra i za smanjivanje masnica, ožiljaka, rana, a koristi se i kod artritisa ili bolova u leđima.
4. Eterična ulja
Eterično ulje paprene metvice može pomoći kada se masira po masnici. Treba paziti da je ulje kupljeno u specijaliziranoj trgovini i treba ga razrijediti s baznim uljem tako da na 12 kapljica baznog ulja, poput kokosovog, idu dvije kapi eteričnog ulja.
5. Skrivanje ugriza
Kada ništa ne upali, pomaže klasično skrivanje ugriza šalom, dolčevitom ili puderom.
Je li ljubavni ugriz opasan?
Ljubavni ugriz nije opasan i prolazi sam od sebe nakon nekog vremena. Potrebno je samo imati strpljenja i čekati da se masnica povuče.
Nije potrebno kontaktirati liječnika za ovu pojavu, osim ako se ne jave dodatne komplikacije.
Ipak, u vrlo rijetkim slučajevima i u točno određenim okolnostima ljubavni ugriz može uzrokovati moždani udar. Ovo je vrlo rijetko jer se mora poklopiti više toga pa nema toliko razloga za brigu.
Zaključak
Ljubavni ugriz je zapravo masnica na koži, najčešće na vratu. Iako na prvu izgleda opasno, ne bi trebala boljeti ni izazivati probleme. Ipak, ako je želite sakriti, postoji više načina kako se može ubrzati proces zarastanja.
