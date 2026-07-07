NA AVENTINSKOM BREŽULJKU
Ljudi čekaju satima kako bi zavirili kroz ključanicu ovih vrata – evo što se krije s druge strane
Neki od najljepših pogleda u Rimu ne čekaju vas na vrhu kupole bazilike sv. Petra niti s poznatih vidikovaca. Dovoljno je stati pred zelena vrata na Aventinskom brežuljku, jednom od sedam rimskih brežuljaka na kojima je prema legendi nastao Rim, i strpljivo pričekati svoj red i zaviriti kroz staru ključanicu.
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U tom malom otvoru krije se prizor koji već desetljećima očarava putnike iz cijelog svijeta – aleja tamnih čempresa savršeno uokviruje kupolu Bazilike svetog Petra, stvarajući kadar koji izgleda gotovo nestvarno, piše Marijana Dokoza za Fenix magazin.
No, red pred vratima katkad je toliko dug da se čeka i više od sat vremena. A kada napokon dođete na red, imate tek minutu ili dvije da se nadivite prizoru iza ključanice. Ako se zadržite dulje, vrlo brzo osjetit ćete nestrpljive poglede i uzdahe ljudi koji čekaju iza vas.
Ključanica koja je postala jedna od najvećih rimskih atrakcija
Na prvi pogled riječ je tek o običnim vratima. No ona pripadaju Villi del Priorato di Malta, sjedištu Suverenog Malteškog reda, čiji posjed uživa poseban eksteritorijalni status. Upravo ta neobična lokacija dala je povoda jednoj od najpoznatijih rimskih priča: kaže se da kroz ključanicu jednim pogledom možete obuhvatiti čak tri različite jurisdikcije – posjed Malteškog reda, grad Rim u Italiji i Državu Vatikan. To je zanimljiv odraz posebnog međunarodnog statusa ovog povijesnog mjesta.
Tri jurisdikcije u jednom pogledu
Dok ljudi ispred vrata strpljivo čekaju svoj red, vlada neobična atmosfera. Nitko ne govori glasno, kao da svi osjećaju da ih iza ključanice čeka nešto posebno. Kada napokon prislonite oko uz otvor, buka grada odjednom nestane. Pogled putuje kroz uredno podrezanu aleju čempresa i zaustavlja se na kupoli Bazilike svetog Petra, udaljenoj gotovo tri kilometra. Perspektiva je toliko precizna da se čini kao da je prizor nacrtan, a ne stvaran. Nažalost, mobitelom se prizor koji vidite okom ne može dovoljno vjerno zabilježiti.
Tko je osmislio ovu savršenu vizuru? Povjesničari sa sigurnošću potvrđuju da je trg i ulaz u Priorat u 18. stoljeću preuredio slavni umjetnik i arhitekt Giovanni Battista Piranesi. Međutim, iako mnogi vjeruju da je upravo on namjerno projektirao pogled kroz ključanicu, za to ne postoji povijesni dokaz. Moguće je da je riječ o genijalnom planu, ali jednako je moguće da je čudesna perspektiva nastala kao sretna podudarnost. Upravo ta mala doza neizvjesnosti dodatno hrani legendu.
Malo mjesto koje je osvojilo cijeli svijet
Aventinska ključanica dugo je bila dobro čuvana tajna Rimljana. Nekada su za nju znali uglavnom lokalni stanovnici i rijetki putnici, dok se danas ispred vrata često stvara red. Unatoč tome, iskustvo nije izgubilo svoju čar. Naprotiv, iščekivanje samo pojačava trenutak kada kroz maleni otvor ugledate jedan od najprepoznatljivijih simbola Rima.
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