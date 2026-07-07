Ljudi čekaju satima kako bi zavirili kroz ključanicu ovih vrata – evo što se krije s druge strane

Tko je osmislio ovu savršenu vizuru? Povjesničari sa sigurnošću potvrđuju da je trg i ulaz u Priorat u 18. stoljeću preuredio slavni umjetnik i arhitekt Giovanni Battista Piranesi. Međutim, iako mnogi vjeruju da je upravo on namjerno projektirao pogled kroz ključanicu, za to ne postoji povijesni dokaz. Moguće je da je riječ o genijalnom planu, ali jednako je moguće da je čudesna perspektiva nastala kao sretna podudarnost. Upravo ta mala doza neizvjesnosti dodatno hrani legendu.