Legend of the Seas
VIDEO/ Senzacionalan pothvat: Najveći svjetski kruzer prošao ispod mosta sa samo 30 centimetara razmaka
Najveći svjetski kruzer Legend of the Seas, u vlasništvu kompanije Royal Caribbean, prošao je ispod danskog mosta Great Belt s tek 30 centimetara razmaka, pretvorivši rutinsku isporuku broda u javni inženjerski pothvat.
Kako je priopćila kompanija Royal Caribbean na svom službenom profilu na društvenoj mreži X, novi brod klase Icon sada plovi Europom prije nego što u srpnju 2026. primi prve putnike. Za Legend of the Seas taj prolazak bio je mnogo više od dramatičnog prizora na snimci – bio je podsjetnik da je jedno izgraditi sve veće brodove, a sasvim drugo sigurno ih provesti kroz stvarni svijet.
Razmak od samo 30 centimetara
Royal Caribbean priopćio je da je Legend of the Seas prošao ispod mosta Great Belt s tek "nekoliko centimetara rezerve", nakon prolaska ispod jednog od najvažnijih mostova u Danskoj. Prema izvješćima koja se temelje na snimci kompanije, razmak je iznosio svega 30 centimetara – otprilike koliko je visina školskog ravnala postavljenog uspravno.
Upravo je taj minimalni razmak pretvorio cijeli prolazak u spektakl. Gledano s obale, AquaDome i gornje palube izgledali su gotovo dovoljno blizu da dotaknu konstrukciju mosta.
Did Legend of the Seas make it under the Great Belt Bridge?— Royal Caribbean (@RoyalCaribbean) June 19, 2026
Legends start-up team got a front row seat at the biggest game of limbo. Now 14 days are alls thats left before we can truly kick-off our Euro summer.
📍 Legend of the Seas at the Great Belt Bridge in Denmark pic.twitter.com/Y3n2UBPmSx
Most Great Belt povezuje otoke Zeland i Fyn te predstavlja ključnu cestovnu i željezničku vezu u Danskoj. Brodovima pruža 65 metara plovidbenog prostora, dok Legend of the Seas uobičajeno doseže oko 70 metara iznad vodene linije, zbog čega taj prolazak zahtijeva precizne izračune.
Kako je brod uspio proći ispod mosta?
Kako tako visok brod uspije proći ispod tako niskog mosta? Ne zahvaljujući sreći.
Legend of the Seas koristio je uvlačive dimnjake, dodatni balast i pažljivo izračunatu brzinu kako bi privremeno smanjio svoju ukupnu visinu. Balast omogućuje da brod sjedne nešto dublje u vodu, dok se dimnjaci spuštaju kako bi se smanjila visina gornjeg dijela broda.
Važnu ulogu ima i brzina. Veliki brodovi mogu se, ovisno o načinu plovidbe, neznatno spustiti u vodi, no svaka prilagodba mora biti pažljivo izračunata kako bi se očuvala stabilnost i sigurnost.
Royal Caribbean i ranije je izvodio slične prolaske ispod mosta s velikim kruzerima, uključujući Icon of the Seas i Allure of the Seas. Ipak, razmak od svega 30 centimetara ostavlja vrlo malo prostora za pogrešku, nepovoljne vremenske uvjete ili valove. Zato timovi prije prolaska pomno prate navigacijske, inženjerske i meteorološke uvjete.
Plutajući grad
Legend of the Seas treći je brod klase Icon kompanije Royal Caribbean, izgrađen u brodogradilištu Meyer Turku u Finskoj. Prema podacima brodogradilišta, brod ima 250.800 bruto tona, dug je 398 metara i može primiti 5.610 putnika u dvokrevetnim kabinama.
Te je brojke teško zamisliti. Ovo nije tek brod s restoranima i bazenima, nego pravi plutajući turistički kompleks s osam tematskih četvrti, sedam bazena, velikim zabavnim sadržajima i vodenim parkom osmišljenim tako da danima zabavlja cijele obitelji.
Iz Royal Caribbeana navode da će brod imati 28 restorana, pet glavnih predstava, vodeni park Category 6, AquaDome te Crown's Edge – adrenalinsku atrakciju smještenu 45 metara iznad oceana. Za putnike to znači iskustvo koje je više nalik boravku u velikom resortu nego klasičnom krstarenju.
Što slijedi?
Očekuje se da će Legend of the Seas nastaviti plovidbu prema Cádizu u Španjolskoj, gdje će biti dovršeni završni radovi i provedena završna testiranja prije prvog putovanja s putnicima.
Royal Caribbean navodi da će brod od 4. srpnja 2026. započeti sedmodnevna krstarenja iz Barcelone i Rima (Civitavecchia).
Nakon europske sezone, u studenome 2026. brod bi trebao stići u Fort Lauderdale na Floridi. Odatle će ploviti zapadnim i južnim Karibima, uključujući i posjete privatnoj destinaciji Royal Caribbeana, Perfect Day at CocoCay.
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