VIDEO/ Senzacionalan pothvat: Najveći svjetski kruzer prošao ispod mosta sa samo 30 centimetara razmaka

Kako je priopćila kompanija Royal Caribbean na svom službenom profilu na društvenoj mreži X, novi brod klase Icon sada plovi Europom prije nego što u srpnju 2026. primi prve putnike. Za Legend of the Seas taj prolazak bio je mnogo više od dramatičnog prizora na snimci – bio je podsjetnik da je jedno izgraditi sve veće brodove, a sasvim drugo sigurno ih provesti kroz stvarni svijet.