ISTRAŽIVANJE SAGA HOLIDAYSA
Hrvatski otoci dominiraju: Četiri dragulja među top 10 europskih destinacija
Novo istraživanje turističke kompanije Saga Holidays svrstalo je hrvatske otoke među najbolje europske destinacije za odmor u 2026. godini. Na ljestvici 80 otoka iz cijele Europe Hrvatska se našla s čak četiri predstavnika u prvih deset, dok su Korčula i Mljet zauzeli mjesta među pet najboljih.
Oglas
Analiza je obuhvatila tri glavna kriterija – vremenske prilike, ponudu hrane i pića te udio zelenih površina. Najveću težinu u konačnom poretku imala je očuvanost prirode (45 posto), zatim vremenski uvjeti (35 posto) i gastronomska ponuda (20 posto).
Korčula i Mljet među pet najboljih
Titulu najboljeg europskog otoka za odmor osvojio je Tenerife s ukupno 95 od mogućih 100 bodova, zahvaljujući obilju sunca, prirodnim ljepotama i gastronomskoj ponudi.
Na drugom mjestu završila je La Palma (94 boda), a treća je portugalska Madeira (93 boda).
Najbolje plasirani hrvatski otok je Korčula, koja je zauzela četvrto mjesto s 92 boda. Odmah iza nje slijedi Mljet, koji je osvojio 90 bodova.
Među deset najboljih našli su se još Lošinj na sedmom mjestu (88 bodova) te Brač na osmom (87 bodova), piše Euronews.
Deset najboljih europskih otoka za odmor u 2026.
- Tenerife (Kanarski otoci, Španjolska) – 95/100
- La Palma (Kanarski otoci, Španjolska) – 94/100
- Madeira (Portugal) – 93/100
- Korčula (Hrvatska) – 92/100
- Mljet (Hrvatska) – 90/100
- Mallorca (Španjolska) – 89/100
- Lošinj (Hrvatska) – 88/100
- Brač (Hrvatska) – 87/100
- Gran Canaria (Španjolska) – 86/100
- La Gomera (Španjolska) – 85/100
Kanarski otoci najsunčaniji
Kad je riječ o vremenskim prilikama, Kanarski otoci uvjerljivo dominiraju. Tenerife je proglašen najboljim odredištem za ljubitelje sunca s 88 bodova, ispred La Gomere (86) i Gran Canarije (85).
Saga Holidays navodi da su upravo Kanarski otoci najbolji europski arhipelag zahvaljujući kombinaciji ugodne klime tijekom cijele godine, prirodnih ljepota i raznovrsne turističke ponude.
Italija prednjači u gastronomiji
Na ljestvici otoka s najboljom gastronomskom ponudom dominira Italija.
Prvo mjesto pripalo je Capriju (75 bodova), poznatom po specijalitetima poput salate Caprese i raviola Caprese. Druga je Sardinija (66 bodova), dok je treće mjesto zauzeo grčki Santorini (65 bodova).
Hrvatska predvodi po prirodi
Kada je riječ o očuvanoj prirodi i zelenim površinama, Hrvatska je ostvarila najbolji rezultat.
Mljet je proglašen najzelenijim europskim otokom s 86 bodova, ispred Madeire (85), dok je Korčula zauzela treće mjesto s 83 boda.
Saga Holidays ističe da je Mljet, poznat kao "zeleni otok", i dalje manje razvikan od Dubrovnika ili Splita, što ga čini izvrsnim izborom za putnike koji traže mir, netaknutu prirodu i aktivan odmor.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas