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Danko Fundurulja

Ekspert za sanaciju otpada: U Gospiću nije riječ o izvanrednoj situaciji

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N1 Info
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12. kol. 2026. 13:42
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Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je ekspert za projektiranje i sanacije odlagališta otpada te predavač na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, Danko Fundurulja, koji sudjeluje u sanaciji otpada iz Gospića.

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Teme
danko fundurulja n1 tv n1tv video novi dan

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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