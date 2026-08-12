Danko Fundurulja
Ekspert za sanaciju otpada: U Gospiću nije riječ o izvanrednoj situaciji
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je ekspert za projektiranje i sanacije odlagališta otpada te predavač na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, Danko Fundurulja, koji sudjeluje u sanaciji otpada iz Gospića.
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SK
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