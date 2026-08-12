Županija odbila zahtjev: IzoExco bez dozvole ilegalno odlagao otpad u Benkovcu

Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske sanacija ovog područja uvrštena je u program sanacije, čime je stvoren institucionalni okvir za sustavno rješavanje problema i uklanjanje nezakonito odloženog otpada. Prema trenutačno dostupnim rezultatima nema razloga za dodatnu zabrinutost građana, no praćenje stanja nastavit će se sve dok za to postoji potreba. Nadležne službe uključene su u postupanje, a sve aktivnosti usmjerene su prema zaštiti zdravlja ljudi i okoliša te što skorijoj i cjelovitoj sanaciji lokacije.