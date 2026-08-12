najavili analizu vode
Županija odbila zahtjev: IzoExco bez dozvole ilegalno odlagao otpad u Benkovcu
Zadarska županija oglasila se danas priopćenjem u kojem su naveli da su odbili zahtjev tvrtke IzoExco za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom te najavili analizu vode na području Štikade i Benkovca.
Podsjetimo, ekipa N1 televizije bila u Benkovcu, u kojem su istražitelji USKOK-a otkrili jedno od najvećih ilegalnih odlagališta i prije slučaja Gospić.
U cijelu su priču uključeni isti akteri za koje se sumnja da su na tom mjestu ilegalno zakopali oko 11 tisuća kubika mljevene plastike.
"Zadarska županija odbila je zahtjev tvrtke IzoExco za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, čime je jasno potvrđeno da navedena tvrtka od Županije nije dobila dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom na predmetnoj lokaciji.
Važno je istaknuti i da je za predmetni objekt izdana građevinska dozvola za skladištenje sirovina za građevinski kamen, a ne za odlaganje otpada. Građevinska dozvola nije pravna osnova za gospodarenje otpadom niti daje pravo na odlaganje otpada na toj lokaciji.
Zadarska županija svjesna je ozbiljnosti slučaja nezakonito odloženog otpada na području Benkovca i smatramo nedopustivim da se na području naše županije događaju ovakvi slučajevi. Zaštita zdravlja građana i okoliša naš je prioritet, zbog čega smo od početka uključeni u komunikaciju i koordinaciju s nadležnim državnim tijelima.
Županija je u kontinuiranom kontaktu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, s ciljem koordiniranog postupanja, praćenja stanja i što skorijeg rješavanja problema. Prema dosad dostupnim rezultatima analiza nisu utvrđena odstupanja koja bi upućivala na ugrozu kakvoće vode i zraka.
Neovisno o tome, zbog ozbiljnosti situacije i potrebe za potpunom zaštitom građana i okoliša, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Zadarske županije dogovoreno je kontinuirano uzorkovanje i praćenje kakvoće vode i zraka na području Štikade i Benkovca. O rezultatima mjerenja i svim novim relevantnim saznanjima javnost će biti pravodobno obaviještena. Istodobno se poduzimaju aktivnosti vezane uz sanaciju lokacije.
Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske sanacija ovog područja uvrštena je u program sanacije, čime je stvoren institucionalni okvir za sustavno rješavanje problema i uklanjanje nezakonito odloženog otpada. Prema trenutačno dostupnim rezultatima nema razloga za dodatnu zabrinutost građana, no praćenje stanja nastavit će se sve dok za to postoji potreba. Nadležne službe uključene su u postupanje, a sve aktivnosti usmjerene su prema zaštiti zdravlja ljudi i okoliša te što skorijoj i cjelovitoj sanaciji lokacije.
Očekujemo od svih nadležnih državnih tijela da se ovaj slučaj u potpunosti rasvijetli, utvrdi odgovornost svih uključenih te poduzmu sve zakonom predviđene mjere kako bi se spriječilo daljnje ugrožavanje okoliša i osigurala odgovarajuća sanacija. Zadarska županija će, u okviru svojih zakonskih ovlasti, i dalje biti konstruktivan partner svim nadležnim institucijama u rješavanju ovog problema.
Naš je cilj jasan – zaštititi zdravlje građana i okoliš, osigurati kontinuirano praćenje stanja te učiniti sve što je u našoj nadležnosti kako bi se nezakonito odloženi otpad što prije uklonio, a lokacija kvalitetno sanirala", stoji u priopćenju.
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