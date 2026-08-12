"SDP-OVA KONTAMINACIJA"
HDZ uzvratio oporbi zbog Gospića: "Zašto ne možete čuti ni ‘P’ o ekološkoj bombi u Poznanovcu?"
Politički sukob oko slučaja u Gospiću dobio je novi nastavak nakon što je HDZ, dan nakon prozivki oporbe, oštro odgovorio na njihove kritike i optužio ih za šutnju o ekološkoj bombi u Poznanovcu.
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HDZ je u objavi na Facebooku kritizirao oporbene stranke zbog njihova odnosa prema slučaju Gospić, tvrdeći da o Poznanovcu ne govore jer se problem nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji, gdje je SDP, prema HDZ-ovim navodima, godinama na vlasti. Posebno su pritom prozvali platformu Možemo i predsjednika SDP-aSinišu Hajdaša Dončića.
„Zašto od oporbe ne možete čuti ni ‘P‘ o ekološkoj bombi u Poznanovcu? Zašto Možemo ‘pravednice‘ ili Zabočanin Hajdaš ne traže ostavke ili makar javno saslušanje dionika te velike korupcijske afere?”, upitao je HDZ.
Iz vladajuće stranke smatraju da je razlog za šutnju oporbe jednostavan – riječ je, kako navode, o Krapinsko-zagorskoj županiji, u kojoj SDP „odavno ima apsolutnu vlast”.
'SDP-ova kontaminacija, SDP-ov toskični zagrljaj...'
HDZ je pritom podsjetio na slučaj županijskog pročelnika za kojeg tvrde da je već osuđen zbog krivotvorenja službene dokumentacije povezane s izdavanjem dozvole za odlaganje otpada. Spomenuli su i političke kadrove za koje tvrde da su „dilali sa znamenitim bračnim parom Šincek”.
„Zato što je riječ, parafrazirajmo oporbeni narativ, o SDP-ovoj kontaminaciji, SDP-ovom kriminalnom genu i SDP-ovom toksičnom zagrljaju”, poručuju iz HDZ-a.
Kritizirali Sandru Benčić
Posebnu kritiku uputili su Sandri Benčić. Tvrde da upravo Poznanovec, odnosno Općina Bedekovčina, predstavlja mjesto iz kojeg dolazi „mjerna jedinica za licemjerje”.
„Iz Općine Bedekovčina, u kojoj je sve do 2025. na vlasti bio – pogađate – SDP”, stoji u objavi HDZ-a.
Na kraju svoje objave HDZ je poručio: „To be continued.” Reakcija HDZ-a uslijedila je nakon jučerašnjeg političkog prepucavanja oko slučaja ekološke katastrofe u Gospiću. Premijer Andrej Plenković tada je oporbu optužio da namjerno „histerizira”, da komunalni problem koristi u političke svrhe te da među stanovništvom širi paniku kako bi ostvarila jeftine političke bodove.
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