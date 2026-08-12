PREPORUČUJE SE PROKUHAVANJE
Grad Cres upozorava: Voda u tri naselja nije pogodna za piće
Grad Cres izvijestio je da voda u naseljima Orlec, Krčina i Loznati nije sukladna uvjetima za ljudsku potrošnju te preporučio njezino prokuhavanje.
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Grad Cres objavio je da je Društvo Ponikve voda d.o.o., Podružnica Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, zaprimilo izvještaj ovlaštenog laboratorija iz Rijeke o ispitivanju vode za ljudsku potrošnju.
Kako navode iz Grada, ispitani su uzorci vode uzeti na javnim izljevima u naseljima Orlec, Krčina i Loznati, a rezultati su pokazali da voda nije sukladna uvjetima za ljudsku potrošnju.
Ako se voda iz javnog vodovoda ipak koristi, iz Grada preporučuju da sevoda namijenjena za piće prokuha najmanje tri minute. Takvu vodu potrebno je potom čuvati na hladnom, u istim posudama u kojima je prokuhavanjem postignut zadovoljavajući dezinfekcijski učinak.
"Uz prethodnu obavijest, djelatnici Podružnice intenzivno rade na uklanjanju nesukladnosti", navode iz Grada Cresa.
Korisnike pritom mole da se pridržavaju preporuke sve do provedbe korektivnih mjera i dobivanja sukladnog izvještaja o ispitivanju vode, što će se, kako ističu, provesti u što kraćem roku.
"O čemu ćete biti pravovremeno obavješteni", poručuju iz Grada. Dodaju da su, odmah nakon što su dobili informaciju, od Ponikve vode zatražili dodatna službena objašnjenja.
"Čim ih dobije o tome će obavijestiti javnost", navode iz Grada Cresa.
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