"Budući da su prognostičari za ovaj tjedan najavili toplinski val i visoke temperature, policija skreće pozornost roditeljima, kao i svima koji brinu o djeci, da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice", upozorili su iz policije.