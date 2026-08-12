KRONOSPAN
VIDEO / Požar u tvornici u Bjelovaru izazvalo miješanje zapaljivih smjesa, lokaliziran je
Požar koji je danas poslijepodne izbio u bjelovarskoj tvornici Kronospan stavljen je pod kontrolu, a ozlijeđenih osoba nije bilo
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Dojava o požaru zaprimljena je u 13.21 sati, nakon čega su na teren upućeni pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar. Na intervenciju su prvo izašli s tri vozila i šest vatrogasaca, a ubrzo je na teren stiglo 15 vatrogasaca sa šest vozila.
Vatra je izbila na rashladnom tornju unutar pogona. Tijekom intervencije došlo je i do eksplozije.
"Riječ je o popratnoj pojavi požara do koje je došlo zbog miješanja zapaljivih smjesa, no nitko nije ozlijeđen", rekao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar Davor Đalog.
Dodao je kako je uzrok požara još teško nagađati te da će ga naknadno utvrđivati druge nadležne službe.
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