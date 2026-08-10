USKOK podigao optužnicu: Krijumčarili spremnike iz Srbije i zaradili 145.500 eura

Uskok navodi da su se okrivljenici u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, od 15. veljače do 20 svibnja ove godine, povezali u zajedničko djelovanje radi pribavljanja nepripadne materijalne koristi kupovinom i krijumčarenjem iz Srbije u Hrvatsku te prodajom na nezakonitom tržištu veće količine spremnika za fluorirane stakleničke plinove.