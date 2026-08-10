Daniel Kinahan
Jedan od najtraženijih ljudi na svijetu izručen Irskoj
Osumnjičeni šef kriminalne skupine Daniel Kinahan, jedan od najtraženijih ljudi na svijetu, pojavio se pred sudom u Dublinu nakon što je izručen iz Dubaija.
Optužen je za upravljanje aktivnostima zločinačke organizacije u razdoblju od 18. listopada 2015. do 6. travnja 2017.
Zrakoplov irske vlade s 49-godišnjim Kinahanom sletio je u Dublin nakon 18 sati po lokalnom vremenu. Po dolasku je uhićen i optužen.
Nakon 13-minutnog ročišta bez porote pred Posebnim kaznenim sudom određen mu je pritvor do 5. listopada.
Kinahan je uhićen u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) u travnju. Posljednjih nekoliko mjeseci žalio se na odluku o izručenju, ali njegovi pokušaji nisu bili uspješni.
Britanska Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala (NCA) ranije je priopćila da je kartel Kinahan odgovoran za krijumčarenje tona droge i vatrenog oružja diljem svijeta te da ga se povezuje s više od desetak ubojstava povezanih s obračunima kriminalnih skupina.
Kinahana nisu tražile samo vlasti u Irskoj – američko Ministarstvo financija svojedobno je kartel Kinahan opisalo kao jedan od najopasnijih na svijetu.
Američka vlada uvela je sankcije Kinahanu u travnju 2022. nakon što je njega i druge članove njegove obitelji identificirala kao vođe organiziranog kriminalnog kartela Kinahan.
Protivio se pokušajima izručenja u rodnu zemlju, gdje je kartel Kinahan bio uključen u dugogodišnji sukob kriminalnih skupina u kojem je poginulo 18 ljudi, piše BBC.
Uoči nedjeljnog ročišta provedena je opsežna sigurnosna operacija.
Prije izručenja Irska zatvorska služba kupila je neprobojni kombi otporan na eksplozije koji se može koristiti za prijevoz zatvorenika koji se smatraju visokorizičnima.
Povjerenik irske policije Justin Kelly rekao je da uhićenje pokazuje odlučnost policije da, zajedno s međunarodnim policijskim partnerima poput policije Dubaija, "cilja transnacionalne organizirane kriminalne skupine".
Dodao je da ono pokazuje i vrijednost odnosa irske policije s vlastima UAE-a, irskim Ministarstvom pravosuđa na pravosudnoj razini te "na razini suradnje između policijskih službi".
"Neću dobiti jamčevinu"
Kinahan je u nedjelju navečer stigao u vojnu zračnu luku Baldonnell Casement, gdje ga je irska policija uhitila i optužila.
Pod jakom policijskom pratnjom izravno je prevezen u zgradu Kaznenog suda u Dublinu.
Sve klupe u prepunoj sudnici bile su zauzete novinarima, brojnim odvjetnicima iz Ureda ravnatelja javnog tužiteljstva (DPP), građanima i sudskim službenicima.
Kinahan je u sudnici sjedio na drvenoj klupi odjeven u crnu majicu s kapuljačom.
Pojavio se pred sucima Patrickom McGrathom, Sarah Berkeley i Fionom Lydon te je ustao kada su troje sudaca zauzeli svoja mjesta.
Kinahan nije imao pravnog zastupnika i rekao je sudu da nije imao vremena organizirati zastupanje.
Kada je sudac McGrath predložio da mu se optužba iznese danas, a pravno zastupanje organizira naknadno, Kinahan je odgovorio: "Ako budem imao vremena, da."
Detektiv narednik Colm Davison rekao je sudu da je Kinahana uhitio ranije te večeri.
Sudac McGrath upitao je Kinahana želi li se na sljedećem ročištu pojaviti osobno ili putem videoveze.
Kinahan je upitao mora li "odlučiti sada", nakon čega mu je objašnjeno da odluku može donijeti naknadno i o tome obavijestiti upravitelja zatvora.
Sudac McGrath objasnio je Kinahanu da može Visokom sudu podnijeti zahtjev za puštanje uz jamčevinu.
Kinahan je odgovorio: "Mislim da svi znamo da neću dobiti jamčevinu, ali hvala vam na vašem vremenu."
"Prekretnica u pravosudnoj suradnji"
UAE i Irska imaju sporazum o izručenju, a ministri pravosuđa obiju zemalja u nedjelju su objavili zajedničko priopćenje u kojem su pozdravili Kinahanovo izručenje.
"Irski državljanin smatra se jednom od najistaknutijih osoba za kojima se traga radi kaznenog progona u vezi s transnacionalnim organiziranim kriminalom, a optužen je za upravljanje organiziranom kriminalnom skupinom", navodi se u priopćenju.
Irski ministar pravosuđa Jim O'Callaghan opisao je izručenje kao "prekretnicu u pravosudnoj suradnji između dviju zemalja".
Također je pohvalio "profesionalnost, učinkovitost i temeljitost koju su pravosudna tijela UAE-a pokazala tijekom cijelog postupka izručenja".
Njegov kolega iz UAE-a Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi rekao je da slučaj potvrđuje "čvrstu predanost koju imamo u pružanju potpore globalnim naporima u borbi protiv transnacionalnog organiziranog kriminala".
Sporazum o izručenju prethodno je iskorišten za izručenje Seana McGoverna, "visokorangiranog suradnika" organizirane kriminalne skupine Kinahan.
U lipnju je osuđen na 24 godine zatvora zbog upravljanja aktivnostima zločinačke organizacije.
Što je kartel Kinahan?
Prema riječima bivšeg povjerenika irske policije Drewa Harrisa, procjenjuje se da je skupina svojim aktivnostima diljem svijeta zaradila više od milijardu eura.
Američko Ministarstvo financija ranije je tu skupinu uspoređivalo s kriminalnim organizacijama poput talijanske Camorre, meksičkog kartela Los Zetas i japanske Yakuze.
SAD je također ponudio nagradu do pet milijuna dolara za informacije o Danielu, njegovu ocu Christopheru starijem i bratu Christopheru mlađem.
Godine 2022. Thomas Kavanagh, koji je prema navodima NCA-e vodio kriminalne operacije skupine u Ujedinjenom Kraljevstvu, osuđen je na 21 godinu zatvora, dok su Gary Vickery i Daniel Canning osuđeni na 20, odnosno 19 i pol godina zatvora.
NCA je priopćila da dokazi pokazuju kako su bili odgovorni za uvoz kokaina procijenjene vrijednosti do 23,4 milijuna funti te kanabisa vrijednog oko 6,4 milijuna funti.
I sam Kinahan postao je meta ubojstva te je preživio pokušaj atentata tijekom smrtonosne pucnjave u jednom dublinskom hotelu 2016. godine.
Napustio je Irsku i neko vrijeme živio u Španjolskoj, a u novije vrijeme u Dubaiju, gdje je u travnju na temelju naloga irskih sudova izdan nalog za njegovo uhićenje.
Odvjetnik Daniela Kinahana ranije je za BBC-jevu emisiju Panorama izjavio da Kinahan nema kazneni dosje niti je ikada osuđivan te da su tvrdnje da je šef kriminalne skupine lažne i bez ikakve činjenične osnove.
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