Najbolji trik za skidanje naljepnica sa staklenki

Autorica Shifrah Combiths opisala je za portal The Kitchn njezin omiljeni trik za skidanje tvrdokornih naljepnica s kuhinjskih tegli.
Volim ponovno koristiti staklenke u kuhinji. Od toga da tegle umaka za enchilade iz Trader Joe’sa pretvaram u bočice za domaći preljev za salatu, do čuvanja velikih tegli od marinaras umaka za zamrzavanje domaćeg pilećeg temeljca — ako je tegla korisna, vjerojatno ću skinuti etiketu i spremiti je u ormarić za kasnije, piše Shifrah Combiths za The Kitchn.
Tijekom godina otkrila sam više uspješnih metoda za uklanjanje etiketa (i ljepljivih ostataka) s tegli. Prije sam etiketu natapala smjesom od ulja i sode bikarbone, ostavljala da odstoji, a zatim ribala dok ne bi spala. U posljednje vrijeme, tegle sam namakala u vrućoj vodi s OxiCleanom, što bi obično dovelo do toga da se etikete same odvoje od stakla, nastavlja.
Ali kad sam otkrila da su urednici The Kitchn portala ustanovili kako obični bijeli ocat nadmašuje četiri druga popularna načina koje su testirali, morala sam to isprobati. Evo što se pokazalo najboljim: natopite papirnati ubrus ili vaticu octom i položite je preko naljepnice. Ostavite da stoji najmanje 15 minuta, a zatim podignite naljepnicu. Priznajem, bila sam skeptična, ali vrijedilo je pokušati — ako djeluje, metoda je vrlo jednostavna, ne zahtijeva “izlet” u praonicu rublja niti zdjelu vruće vode koja samo čeka da se prolije, dodaje se u tekstu.
Za test sam uzela praznu teglu od chutneyja od manga s još uvijek netaknutom etiketom. Ulila sam malo bijelog octa u zdjelicu i u nju stavila papirnati ubrus da se natopi, slično kao u njihovom testu s vaticom, ali s većom površinom. Položila sam ubrus preko etikete i stavila teglu na tanjur. I onda sam, priznajem, zaboravila na nju dobrih 45 minuta, napominje Combiths.
Još uvijek sumnjičava, pokušala sam skinuti etiketu — i iznenadila se. Papir se skinuo vrlo lako prstima, ali je iza sebe ostavio ljepljivi sloj, koji je inače najteži dio posla.
I dalje ne očekujući mnogo, stavila sam malo razrijeđenog deterdženta za suđe na staklenku gdje je ostala ljepljiva površina, oprala je toplom vodom i grubom stranom svoje omiljene spužvice. Tu sam postala prava vjernica ove metode — ostatak se skinuo gotovo bez trljanja! Ostala je sjajno čista tegla spremna za sve što mi padne na pamet (vjerojatno cvijeće).
Iako sam već imala dobru metodu za skidanje etiketa, isprobati ovu vrijedilo je svake sekunde. Prije svega, bijeli ocat je mnogo jeftiniji od OxiCleana. Uvijek ga imam pri ruci, a mogu ga koristiti za toliko stvari u kuhanju i čišćenju. Osim toga, sad znam da mogu lako skidati etikete dok perem suđe — bez dodatnog truda i bez neugodnih kemijskih mirisa, zaključuje Combiths.
