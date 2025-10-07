Najbolji trik za skidanje naljepnica sa staklenki

Ali kad sam otkrila da su urednici The Kitchn portala ustanovili kako obični bijeli ocat nadmašuje četiri druga popularna načina koje su testirali, morala sam to isprobati. Evo što se pokazalo najboljim: natopite papirnati ubrus ili vaticu octom i položite je preko naljepnice. Ostavite da stoji najmanje 15 minuta, a zatim podignite naljepnicu. Priznajem, bila sam skeptična, ali vrijedilo je pokušati — ako djeluje, metoda je vrlo jednostavna, ne zahtijeva “izlet” u praonicu rublja niti zdjelu vruće vode koja samo čeka da se prolije, dodaje se u tekstu.