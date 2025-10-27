Ne kupujte naslijepo: Ovako ćete znati je li maslinovo ulje doista vrhunsko

Oznaka „hladno prešano“ označava da je ulje proizvedeno na temperaturama nižima od 27 stupnjeva, čime se čuvaju nutritivna svojstva. Datum proizvodnje i rok trajanja također su važni, a kvalitetno maslinovo ulje najbolje je konzumirati unutar 24 mjeseca od proizvodnje, jer starije ulje gubi na kvaliteti, okusu i hranjivim vrijednostima.