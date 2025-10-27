Ne kupujte naslijepo: Ovako ćete znati je li maslinovo ulje doista vrhunsko

Maslinovo ulje se preporučuje kao sastavni dio vaše ishrane, a nekoliko smjernica može vam pomoći u odabiru onog najkvalitetnijeg.
Prije svega, kako savjetuju stručnjaci za prehranu, važno je obratiti pozornost na oznake na ambalaži. Najkvalitetnija maslinova ulja nose oznaku „ekstra djevičansko“, što znači da su dobivena mehaničkim postupcima, bez kemijskih dodataka, piše Klix.
Oznaka „hladno prešano“ označava da je ulje proizvedeno na temperaturama nižima od 27 stupnjeva, čime se čuvaju nutritivna svojstva. Datum proizvodnje i rok trajanja također su važni, a kvalitetno maslinovo ulje najbolje je konzumirati unutar 24 mjeseca od proizvodnje, jer starije ulje gubi na kvaliteti, okusu i hranjivim vrijednostima.
Boja ulja može varirati od zlatnozelene do tamnijih nijansi, ovisno o vrsti maslina i vremenskim uvjetima, ali je najvažnije da ulje bude bistro, bez taloga i mutnoće.
Miris i okus ključni su pokazatelji kvalitete — dobar primjer je svjež, voćni miris s notama trave i zelene jabuke. Okus bi trebao biti uravnotežen, s blagom gorčinom i pikantnošću, što upućuje na svježinu i pravilnu preradu.
Također se savjetuje da birate ulje pakirano u tamnijim staklenim bocama ili metalnim limenkama, koje ga štite od svjetlosti i oksidacije. Plastičnu ambalažu preporučuje se izbjegavati jer može utjecati na kvalitetu ulja.
