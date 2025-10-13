Opasnost za vaš sudoper: Zašto ulje nikada ne smijete izlijevati u odvod

Osim što uzrokuje začepljenja cijevi u kućanstvu, nakupljeno ulje u kanalizacijskom sustavu stvara velike naslage masti. Ti čepovi, sastavljeni od stvrdnutog ulja i vlažnih maramica, mogu blokirati kanalizacijsku mrežu, piše Klix.



Mnogi nisu sigurni što učiniti s otpadnim uljem, pojašnjava Suzanne McKenzie, stručnjakinja koja se bavi recikliranjem ulja iz prehrambene industrije.