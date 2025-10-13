Opasnost za vaš sudoper: Zašto ulje nikada ne smijete izlijevati u odvod

Mnogi ljudi tijekom pripreme hrane imaju naviku nakon kuhanja izliti iskorišteno ulje u sudoper, no stručnjaci objašnjavaju da takav postupak može izazvati velike probleme.
Oglas
Osim što uzrokuje začepljenja cijevi u kućanstvu, nakupljeno ulje u kanalizacijskom sustavu stvara velike naslage masti. Ti čepovi, sastavljeni od stvrdnutog ulja i vlažnih maramica, mogu blokirati kanalizacijsku mrežu, piše Klix.
Mnogi nisu sigurni što učiniti s otpadnim uljem, pojašnjava Suzanne McKenzie, stručnjakinja koja se bavi recikliranjem ulja iz prehrambene industrije.
Ulje uzrokuje brojne probleme
"Ulje začepljuje odvode i kanalizaciju, uzrokujući brojne probleme vodovodnim tvrtkama i okolišu. Većina otpadnog ulja koje ne završi u odvodu baca se u običan otpad i završava na odlagalištima“, rekla je McKenzie.
Osim začepljenja, izlijevanje ulja štetno je i za vodotoke.
„Kada ulje dospije u rijeke i jezera, to je pogubno za životinjski svijet. Smanjuje razinu kisika u vodi, guši živa bića, čini vodu toksičnom i narušava cijeli ekosustav“, tvrdi McKenzie.
Ni maslinovo ulje nije sigurnije
Neki smatraju da su tekuća ulja, poput maslinovog, sigurnija jer ostaju u tekućem stanju na nižim temperaturama. McKenzie naglašava da je to pogrešno.
„Nijedno ulje nikada ne bi smjelo završiti u odvodu“, rekla je.
Čak se i maslinovo ulje brzo stvrdne na nižim temperaturama, što ga čini jednako štetnim kao i čvršće masti, primjerice one koje ostaju nakon pečenja mesa.
„Čak i ulja koja ostaju tekuća na niskim temperaturama oblažu cijevi, s vremenom se stvrdnu, hvataju druge otpatke i uzrokuju začepljenja. Na kraju, svejedno zagađuju vaše vodotoke“, pojašnjava McKenzie.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas