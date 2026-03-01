Neugodan miris obuće nestat će uz sastojak koji već imate u kuhinji

Uobičajeni sastojak iz kuhinjskog ormarića može se koristiti za uklanjanje neugodnih mirisa iz obuće, ali i za niz drugih kućanskih poslova, tvrde stručnjaci iz organizacije Which?.
Ako se mučite s neugodnim mirisom cipela i tenisica, stručnjakinja iz Which? kaže da se rješenje krije u proizvodu koji vjerojatno već imate u kuhinji. „Kolači, smrdljive tenisice i bijele majice – što im je zajedničko?“ upitala je u videu na TikToku.
Otkrivajući tajni proizvod koji trajno uklanja neugodne mirise, rekla je: „Bilo da ga zovete soda bikarbona, bikarbona ili natrijev bikarbonat, on nije samo za pečenje.“
Kako ga primijeniti?
Stručnjakinja je pojasnila da se ovaj proizvod može koristiti i za uklanjanje mirisa iz madraca i tepiha, kao i iz obuće. Pa kako ga primijeniti?
„Pospite prah po unutrašnjosti cipela, ostavite da djeluje sat vremena, a zatim ga usisajte“, objasnila je. „Odlično funkcionira i kao osvježivač za hladnjak ili ormar.“
U tom slučaju stavite nekoliko žlica sode bikarbone u posudicu i smjestite je na stražnji dio hladnjaka ili u ormar, piše Express.
Kod tvrdokornih mrlja na posuđu ili fugama, stručnjakinja također savjetuje korištenje sode bikarbone. „Pomiješajte je s malo vode dok ne dobijete pastu“, rekla je. „Zatim nježno istrljajte kako biste uklonili prljavštinu.“
Na kraju videa dodala je da je soda bikarbona korisna i za izbjeljivanje bijele odjeće koja je s vremenom posivjela. „Dodajte jednu šalicu u perilicu rublja i vaša će bijela odjeća ponovno zablistati“, rekla je.
Ipak, naglasila je koliko je važno prethodno napraviti test na maloj, neupadljivoj površini. „Kao što vidite, riječ je o pristupačnom i svestranom sastojku koji možda već imate u kuhinjskom ormariću“, zaključila je.
U opisu videa sažela je: „Naziv soda bikarbona ne odražava u potpunosti njezinu vrijednost – korisna je za puno više od kuhanja. Izvrsno uklanja neugodne mirise i vrlo je učinkovita kao sredstvo za čišćenje.“
Audrey Pariés iz tvrtke Aspen Clean objasnila je kako ovaj proizvod djeluje: „Soda bikarbona (natrijev bikarbonat) je alkalna tvar, a kada dođe u kontakt s kiselim mirisima, reagira i neutralizira ih.
Ta kemijska reakcija između sode bikarbone i kiseline neutralizira miris ili stvara spoj koji ima slabiji miris. Promjena pH vrijednosti pomaže u uklanjanju neugodnih mirisa.“
