Istječe ultimatum MOL-a: "Hrvatska ne smije popustiti pred mađarskim zahtjevom!"

Danas istječe ultimatum mađarskog MOL-a kojim od JANAF-a traži transport ruske nafte, uz najavu da će u suprotnom pokrenuti zahtjev za naknadu štete.
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar jučer je odgovorio da će Hrvatska provoditi partnerske politike i neće pristati na ucjene i pritiske, a na prijetnje iz Mađarske stigle su i reakcije iz Sabora.
Ahmetović: Čudi me doza samouvjerenosti Hrvatske
"Mene prije svega čudi ova doza samouvjerenosti hrvatske Vlade prema Mađarima jer je u posljednjih desetak godina taj stav prema Mađarskoj bio mekši...
Odmaknimo se od jeftine politike i stanimo na loptu. Poslušajmo energetske stručnjake koji u ovom pitanju preporučuju oprez, jer se tu radi prije svega o međunarodnom pravu i međunarodnim odnosima", govori Ahmetović za N1.
Šuica: Ne komentiram privatne kompanije
Europarlamentarka Dubravka Šuica danas je u Saboru upitana za MOL-ov zahtjev.
"Ne znam što oni kažu, ne mogu to komentirati, ali znam da se EK brine o energetskoj sigurnosti i ona postoji te postoji dovoljno kanala i puteva za nabavu neruske nafte. Ne komentiram konkretne stavove privantih kompanija.", rekla je.
Miletić: MOL-u ništa ne vjerujemo
Marin Miletić iz Kluba zastupnika Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića govori:
"MOL-u mi ništa ne vjerujemo. Hrvatska je suverena i demokratska država, imamo svoje zakonodavstvo i svoje nacionalne interese koje treba štititi, a Mađarska se igra s vatrom cijelo vrijeme i pleše po nekom rubu, koketira s Rusima i traži svoje geostrateške političke pozicije, rekao je Miletić.
Rasplet situacije očekuje se nakon isteka roka koji je MOL postavio JANAF-u, dok Vlada ponavlja da će odluke donositi vodeći računa o suverenitetu i obvezama unutar Europske unije.
Možemo: Hrvatska ne smije popustiti pred ultimatumom
Damir Bakić, saborski zastupnik Možemo!, poručio je da Hrvatska ne smije popustiti pred pritiscima.
"Mi svakako ne smijemo popustiti pred ultimatumom mađarske odnosno slovačke strane. Mislim da je jučerašnja izjava ministra Šušnjara potpuno na liniji stava i djelovanja politike Europske komisije. To je tako kako jest i onako kako treba biti", istaknuo je Bakić, prenosi HRT.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
