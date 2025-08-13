Neugodni mirisi i vlaga: Kako možete sami očistiti klima-uređaj u automobilu?

Klima-uređaj možete čistiti i posebnom pjenom, ali to je malo kompleksnije. Naime, morate izvaditi filtar klime te manji dio sadržaja isprazniti na isparivač klima-uređaja, a veći dio u sve ventilacijske otvore – pomoću cjevčice koja ide uz pjenu i koju je potrebno što dublje ugurati u ventilacijske otvore vozila. Pustite pola sata da pjena djeluje i potom uključite motor te uključite klima-uređaj na najsnažniju ventilaciju. Svi ventilacijski otvori moraju biti – otvoreni! Cijena pjene za čišćenje klima-uređaja kreće od 9 eura…