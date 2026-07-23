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POTONUO PRIJE 1400 GODINA

FOTO / Senzacija kod Mljeta: Arheolozi pronašli blago s bizantskog broda iz 7. stoljeća

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N1info
|
23. srp. 2026. 17:12
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OPA_HRZ

Na dnu mora kod Mljeta arheolozi su pronašli iznimno vrijedne predmete koji bi mogli predstavljati jedno od najznačajnijih bizantskih otkrića na Mediteranu.

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Zlato, smaragdi, dragulji i prsten koji je pripadao visokom carskom dužnosniku pronađeni su na bizantskom brodu iz sedmog stoljeća kod Mljeta.

Istraživanja lokaliteta provode se od 2015. godine, a posljednja otkrića donijela su luksuzne predmete kojima su se ukrašavali pojasevi visokih bizantskih dostojanstvenika.

Pronalazak arheologa u moru kod Mljeta

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Riječ je o nalazima kakvi dosad nisu pronađeni ni na jednom arheološkom lokalitetu na područjuMediterana. Pronađena je velika količina zlata, a ukupna težina svih predmeta prelazi 600 grama.

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Teme
arheolozi mljet arheološki nalaz bizantski brod mljet

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