Nordijski model smirenosti
Švedska na recept: Može li putovanje u ovu zemlju zaista poboljšati vaše zdravlje?
Nova švedska turistička kampanja tvrdi da putovanje na sjever može doista poboljšati vaše zdravlje. U toj ideji možda ima više istine nego što biste očekivali.
"Doktore, željela bih da mi prepišete Švedsku.“ Zvuči kao šala, ali to je premisa nove reklamne kampanje Visit Sweden, piše Forbes.rs.
Video počinje ženom u bijelom mantilu koja stoji do prsa u zaleđenom jezeru, govoreći smirenim autoritetom medicinske stručnjakinje. "Jeste li znali da je Švedska prva zemlja na svijetu koju liječnici mogu prepisati kao terapiju?“, pita ona.
Kako se kamera udaljava, vodi gledatelje kroz gotovo nadrealan popis wellness aktivnosti: saunu, zabavu pod ponoćnim suncem i pauzu za kavu — fiku. Svaka od tih aktivnosti, tvrdi ona, ima mjerljive zdravstvene koristi.
U završnom kadru, brzi glas sa snimke nabraja "moguće nuspojave“, među kojima su "iznenadna ljubav prema borovima, ovisnost o bistroj i ukusnoj vodi iz slavine te dezorijentacija pri susretu s funkcionalnim javnim prijevozom“.
Sve je to duhovito, ironično i odiše nordijskim šarmom. Ipak, iza humora krije se ozbiljna poruka.
Iako je predstavljena kao šala, privlačnost kampanje otkriva dublju istinu o suvremenom putniku koji žudi za smirenošću — upravo zato nordijski model toliko odjekuje širom svijeta.
Kampanja pod nazivom "Švedska na recept“ oslanja se na stvarna istraživanja o mentalnim i fizičkim koristima prirode, odmora i jednostavnog života.
U suradnji s medicinskim stručnjacima iz Europe i SAD-a, Visit Sweden je identificirao osam "preporučenih“ aktivnosti — od kupanja u zaleđenim jezerima i šetnji kroz šume do skupljanja plodova prirode, saune i švedskog rituala kave i kolača – fike.
Drugim riječima, Švedska koristi svoje najveće prirodne i kulturne prednosti kako bi promovirala nešto što je u suvremenom svijetu sve rjeđe: sposobnost da usporite tempo života.
Wellness turizam, na skandinavski način
Kampanja Visit Sweden možda zvuči duhovito, ali ona je dio globalnog pokreta. Liječnici u nekim zemljama, uključujući Kanadu, Japan i Ujedinjeno Kraljevstvo, već prepisuju vrijeme provedeno na otvorenom kako bi smanjili stres i poboljšali raspoloženje. Švedska je prva zemlja koja je tu ideju pretvorila u marketinški slogan.
Iza šale stoji logika. Svjetska zdravstvena organizacija više je puta istaknula vezu između boravka u prirodi i osjećaja blagostanja. Istraživanja pokazuju da redovit kontakt sa zelenim površinama može smanjiti razinu hormona stresa, sniziti krvni tlak, poboljšati kognitivne funkcije pa čak i ojačati imunološki sustav.
Kampanja "Švedska na recept“ navodi studije Američke psihološke udruge, Europske agencije za okoliš i časopisa International Journal of Environmental Research and Public Health.
U tom kontekstu, tvrdnja Švedske ne zvuči toliko nevjerojatno. Ovo je zemlja – kao i cijela Skandinavija – bogata jezerima i otocima, te ima jedno od najjačih zakonskih prava na slobodno kretanje u svijetu.
To pravo omogućuje svima da planinare, kampiraju i sakupljaju plodove prirode gotovo bilo gdje u nordijskim zemljama, pod uvjetom da poštuju prirodu.
Dodajte tome friluftsliv, nordijsku filozofiju života na otvorenom, i dobit ćete način života koji wellness integrira u svakodnevicu, a ne ga ostavlja samo za vikend u spa centru.
Nordijski model smirenosti
Ako postoji bilo koja regija na svijetu koja može potvrditi tvrdnje o wellnessu, to je Skandinavija. Nordijske zemlje stalno se nalaze na vrhu globalnih indeksa sreće i kvalitete života. No ta zadovoljstva ne proizlaze iz luksuznih odmarališta ili detoks-planova, već su ukorijenjena u kulturi i svakodnevnim rutinama.
Priroda: U Skandinaviji priroda nije nešto što posjećujete vikendom — ona je dio svakodnevnog života. Šume pokrivaju oko dvije trećine Švedske, a čak i u velikim gradovima lako je doći do jezera ili planinarske staze u svega nekoliko minuta javnim prijevozom.
Sauna: Najpoznatija u Finskoj, sauna (često u kombinaciji s hladnim kupanjem) predstavlja nordijski ritual koji spaja društvenu povezanost i fizičku obnovu. Istraživanja Sveučilišta Istočne Finske povezuju redovito korištenje saune s nižim stopama kardiovaskularnih bolesti, demencije i hipertenzije.
Sezone: Sezonski ekstremi još su jedna karakteristika nordijskog života. Dugi ljetni dani na sjeveru, kada sunce jedva zalazi, djeluju kao prirodna svjetlosna terapija. Duboka zima, iako izazovna, potiče odmor i introspektivnost.
Učenje života u skladu s tim ciklusima, umjesto da im se suprotstavljamo, dio je onoga što nordijski način života čini uravnoteženim.
