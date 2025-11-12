Švedska na recept: Može li putovanje u ovu zemlju zaista poboljšati vaše zdravlje?

Ako postoji bilo koja regija na svijetu koja može potvrditi tvrdnje o wellnessu, to je Skandinavija. Nordijske zemlje stalno se nalaze na vrhu globalnih indeksa sreće i kvalitete života. No ta zadovoljstva ne proizlaze iz luksuznih odmarališta ili detoks-planova, već su ukorijenjena u kulturi i svakodnevnim rutinama.