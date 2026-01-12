borba s vlagom
Pet načina sušenja rublja zimi – samo jedan sprječava neugodne mirise
Britanka je testirala pet načina sušenja rublja zimi i došla do zaključka da samo jedan sprječava neugodne mirise.
Isprobano u "stvarnim zimskim uvjetima"
Sušenje rublja u zatvorenom prostoru zvuči jednostavno, ali svi koji su se borili s vlažnim zimama, sporim sušenjem i onim prepoznatljivim ustajalim mirisom znaju da to nije nimalo lako. Uz visoke cijene energije i činjenicu da mnogi nemaju mogućnost sušenja na otvorenom, jedna je kućanica odlučila temeljito testirati pet najčešćih opcija za sušenje rublja u zatvorenom: sušilicu rublja, odvlaživač zraka, grijanu sušilicu, klasični stalak za rublje i sušenje u kupaonici uz ventilator.
"Sve sam metode isprobala u stvarnim zimskim uvjetima, s punim perilicama i odjevnim predmetima koji se teško suše, poput "hudic"a i traperica. Testirala sam vrijeme sušenja, svježinu rublja, trošak i količinu vlage koja ostaje u prostoriji. Ovo je moj iskren zaključak – i zašto je samo jedna metoda uistinu spriječila neugodne mirise", govori, a piše Express.
Sušenje u kupaonici uz ventilator
Ideja je jednostavna: objesiti rublje u kupaonici i uključiti ventilator kako bi izvlačio vlagu iz zraka.
Prednosti
Ako imate snažan ventilator, može spriječiti širenje vlage u dnevne i spavaće prostore, što je korisno u manjim stanovima.
Nedostaci
Učinkovitost ove metode gotovo u potpunosti ovisi o jačini ventilatora. Moj ventilator nije dovoljno snažan – predviđen je za kratko korištenje tijekom tuširanja, a ne za višesatni rad dok se rublje suši.
Ako se u međuvremenu trebate istuširati, cijela metoda gubi smisao jer se u prostor dodatno unosi vlaga. Osim toga, u kupaonici je bilo vrlo malo prostora za stalak i vješanje rublja.
Kupaonice su zimi često hladnije, što dodatno usporava isparavanje, osim ako grijanje nije uključeno.
Ocjena: 2/10
Na papiru zvuči dobro, ali u praksi se pokazalo kao najmanje učinkovito rješenje.
Klasični stalak za rublje
Najosnovnija, ali i najjeftinija metoda.
Prednosti
Teoretski najjednostavnija i gotovo besplatna opcija. Stalak se može kupiti za desetak eura, a ako se postavi blizu radijatora, može biti pristojno rješenje za one s ograničenim budžetom. Ne troši struju.
Nedostaci
Rublju treba jako dugo da se osuši. Bez dodatne topline ili protoka zraka, vlaga se zadržava u tkanini. Deblji dijelovi poput pojaseva, rubova, šavova i ručnika ostajali su vlažni danima.
Što se rublje dulje sušilo, to je jače poprimilo neugodan, kiseli miris. Uz to, vlaga se širila u prostoriju, prozori su se maglili, a na staklima su se stvarale kapljice. Stalak zauzima prostor danima.
Ocjena: 3/10
Pristupačno, ali najgore rješenje kada je riječ o neugodnim mirisima.
Grijana sušilica za rublje
Na prvi pogled zvuči idealno – uključite je u struju, objesite rublje i pustite da toplina odradi posao.
Prednosti
Često se reklamira kao jeftinija alternativa sušilici rublja. Za manje količine i lagane komade može djelovati prihvatljivo. Testirala sam model s navlakom, kupljen za 65 eura.
Rublje se sušilo nešto brže nego na običnom stalku – ali razlika je bila minimalna.
Nedostaci
U stvarnosti nije ispunila očekivanja. Rublje se sušilo samo na mjestima gdje je bilo u izravnom dodiru s grijanom šipkom, pa su rezultati bili neujednačeni. Ručnici i deblji dijelovi ostajali su vlažni predugo.
Navlaka koja bi trebala zadržavati toplinu nije napravila značajnu razliku. Zbog dugog sušenja, rublje je često dobivalo miris vlage ili plijesni. Također nije smanjivala kondenzaciju u prostoriji.
S obzirom na cijenu, smatram da je običan stalak uz radijator isplativija opcija.
Ocjena: 4/10
Preskupa za rezultate koje pruža.
Odvlaživač zraka
Drugo mjesto po učinkovitosti.
Prednosti
Znatno jeftiniji za korištenje od sušilice rublja, a istovremeno smanjuje vlagu, kondenzaciju i plijesan. Rublje se sušilo relativno brzo, osobito u manjoj prostoriji sa zatvorenim vratima.
Kvaliteta uređaja igra veliku ulogu – moj je marke Meaco, često preporučene za sušenje rublja.
Nedostaci
Čak i s dobrim uređajem, rublju je trebalo jedan do dva dana da se potpuno osuši, osobito zimi. Upravo to vrijeme omogućava razvoj ustajalog mirisa, osobito na debljim tkaninama.
Za dobre rezultate potrebna je početna investicija u snažniji uređaj.
Ocjena: 7/10
Odličan višenamjenski uređaj, ali ne uklanja u potpunosti problem mirisa u hladnijim mjesecima.
Sušilica rublja
Najbolja, ali i najskuplja opcija.
Prednosti
Sušilica rublja bila je jedina metoda koja je u potpunosti uklonila neugodne mirise. Rublje je izlazilo potpuno suho, toplo i spremno za nošenje isti dan.
Bez problema je sušila velike i nezgodne komade poput posteljine, ručnika i hudica. Omogućuje pranje i sušenje cijelog punjenja u jednom danu, što je neprocjenjivo ako nemate prostor za sušenje rublja po stanu.
Nedostaci
Trošak je najveći minus. Sušilice troše više energije od ostalih metoda, osobito kondenzacijski modeli. Također, potrebna je dodatna pažnja oko održavanja i sigurnosti.
Ocjena: 9/10
Ako vam je prioritet brzo suho i svježe rublje, sušilica nema konkurenciju – osobito zimi. Treba samo imati na umu trošak.
