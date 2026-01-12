Pet načina sušenja rublja zimi – samo jedan sprječava neugodne mirise

Sušenje rublja u zatvorenom prostoru zvuči jednostavno, ali svi koji su se borili s vlažnim zimama, sporim sušenjem i onim prepoznatljivim ustajalim mirisom znaju da to nije nimalo lako. Uz visoke cijene energije i činjenicu da mnogi nemaju mogućnost sušenja na otvorenom, jedna je kućanica odlučila temeljito testirati pet najčešćih opcija za sušenje rublja u zatvorenom: sušilicu rublja, odvlaživač zraka, grijanu sušilicu, klasični stalak za rublje i sušenje u kupaonici uz ventilator.