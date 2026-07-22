Otišli ste po par sitnica, a kući se vratili s punom vrećicom? Najveću pogrešku u trgovini radimo već u prve dvije minute

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Koliko vam se puta dogodilo da ste u trgovinu krenuli samo po kruh, mlijeko i još nekoliko sitnica, a na blagajni shvatili da su kolica gotovo puna? Takve situacije nisu slučajnost. Stručnjaci za ponašanje potrošača upozoravaju da velik dio kupovnih odluka donosimo impulzivno, pod utjecajem rasporeda proizvoda, marketinških trikova i vlastitih navika. A jedna od najvećih pogrešaka događa se već u prvim minutama nakon ulaska u trgovinu.

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Mnogi kupci u trgovinu ulaze bez popisa za kupnju, uvjereni da će se usput sjetiti svega što im treba. Upravo tada u košarici često završe proizvodi koje uopće nisu planirali kupiti.

Stručnjaci ističu da popis nije koristan samo zato što pomaže da ništa ne zaboravimo, već i zato što značajno smanjuje impulzivnu kupnju i nepotrebne troškove, piše Metropolitan.si.

Glad je jedan od najvećih neprijatelja novčanika

Ako u kupovinu odlazite gladni, vrlo je vjerojatno da ćete kupiti više hrane nego što vam je doista potrebno. Istraživanja pokazuju da glad ne povećava samo želju za hranom, nego i sklonost impulzivnom trošenju općenito. Zato se veća kupnja preporučuje nakon obroka, a ne na prazan želudac.

Proizvodi u visini očiju nisu uvijek najbolja kupnja

Raspored proizvoda na policama nije slučajan. Artikli postavljeni u visini očiju najčešće su oni koje trgovci žele posebno istaknuti. To ne znači da nisu kvalitetni, ali vrijedi pogledati i na više ili niže police, gdje se često mogu pronaći jednako dobri proizvodi po povoljnijim cijenama.

"Samo po jednu stvar" gotovo nikad ne završi tako

Mnogi kupci u trgovinu odlaze po jedan proizvod, a vraćaju se s punom vrećicom. Zbog toga stručnjaci savjetuju planiranje obroka i objedinjavanje kupnje kad god je to moguće. Takav pristup ne štedi samo novac, nego i vrijeme.

Emocije često odlučuju umjesto nas

Miris svježe pečenog kruha, atraktivno uređene police, oznake s akcijama i osjećaj da ćemo propustiti dobru priliku ako nešto ne kupimo odmah – sve su to trikovi koji mogu utjecati na naše odluke.

Prije nego što proizvod stavite u košaricu, zastanite na nekoliko sekundi i zapitajte se: Jesam li po ovo došao namjerno ili sam to poželio tek kada sam ugledao proizvod? Upravo tih nekoliko trenutaka često je dovoljno da iz trgovine izađete samo s onim što vam je zaista potrebno – i bez neugodnog iznenađenja kada stigne račun na blagajni.