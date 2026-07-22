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nevrijeme u dalmaciji

Udar groma izazvao požar u Makarskoj, na Hvaru opet meteotsunami

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Hina
|
22. srp. 2026. 06:24
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Grom UNSPLASH
Ilustracija: Slava Auchynnikau on Unsplash

Udar groma u utorak navečer na području Osejave iznad Makarske izazvao je požar u borovoj šumi ali je brzom intervencijom vatrogasaca plamen ugašena i spriječeno je njegovo  širenje te nisu bili ugroženi stambeni objekti, doznaje se u DVD-u Makarska

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"Grom je udario u borovu šumu koja se zapalila, na teren su žurno izašli vatrogasci i ugasili vatru," rekli su Hini u DVD-u Makarska. Dodali su kako požar nije dugo trajao te nije ugrožavao stambene objekte.

U dalmatinskoj zagori te na srednje dalmatinskim otocima večeras su povremeno sijevanje munja i grmljavina praćeni kišom ali to je uobičajena pojava koja, prema prvim saznanjima vatrogasaca, nije izazvala posljedice niti oštećenja.

U Starom gradu na Hvaru zbog meteotsunamija, brzog porasta razine mora, voda se nakratko bila izlila na Rivu, rekli su vatrogasci u Starom Gradu. Dodali su kako nije bila potrebna intervencija jer takvo izlijevanje morske vode na rivu je uobičajena pojava na otocima.

Teme
grmljavinsko nevrijeme meteotsunami požar šume udar groma vatrogasci

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