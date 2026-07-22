nevrijeme u dalmaciji
Udar groma izazvao požar u Makarskoj, na Hvaru opet meteotsunami
Udar groma u utorak navečer na području Osejave iznad Makarske izazvao je požar u borovoj šumi ali je brzom intervencijom vatrogasaca plamen ugašena i spriječeno je njegovo širenje te nisu bili ugroženi stambeni objekti, doznaje se u DVD-u Makarska
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"Grom je udario u borovu šumu koja se zapalila, na teren su žurno izašli vatrogasci i ugasili vatru," rekli su Hini u DVD-u Makarska. Dodali su kako požar nije dugo trajao te nije ugrožavao stambene objekte.
U dalmatinskoj zagori te na srednje dalmatinskim otocima večeras su povremeno sijevanje munja i grmljavina praćeni kišom ali to je uobičajena pojava koja, prema prvim saznanjima vatrogasaca, nije izazvala posljedice niti oštećenja.
U Starom gradu na Hvaru zbog meteotsunamija, brzog porasta razine mora, voda se nakratko bila izlila na Rivu, rekli su vatrogasci u Starom Gradu. Dodali su kako nije bila potrebna intervencija jer takvo izlijevanje morske vode na rivu je uobičajena pojava na otocima.
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