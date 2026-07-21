Više od tri tisuće ljudi otrovalo se, imaju teške simptome. Sada su uhićene tri osobe

Prvi slučajevi zabilježeni su početkom prošlog tjedna, no vlasti još nisu objavile rezultate analiza uzoraka vode jer, kako navode, čekaju odobrenje državnog odvjetništva. Klekovski je ipak na konferenciji za novinare rekao da je "logično da voda povezuje sve ove slučajeve", ali da će to morati potvrditi laboratorijske analize.