epidemija u gostivaru
Više od tri tisuće ljudi otrovalo se, imaju teške simptome. Sada su uhićene tri osobe
U sklopu istrage trovanja nekoliko tisuća ljudi u gradu Gostivaru u Sjevernoj Makedoniji, koje je tijekom ljetnih temperatura viših od 35 Celzijevih stupnjeva najvjerojatnije uzrokovano konzumacijom onečišćene pitke vode, u ponedjeljak su uhićene tri osobe, priopćila je policija.
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Zbog simptoma poput mučnine, povraćanja, proljeva, visoke temperature i dehidracije tijekom proteklog tjedna liječničku pomoć potražilo je oko 3.100 ljudi u Gostivaru, gradu koji se nalazi oko 50 kilometara jugozapadno od Skoplja, izvijestile su lokalne zdravstvene vlasti, prenosi AFP.
Stanovnicima je zabranjeno koristiti vodu iz gradskog vodovoda za piće i pripremu hrane sve dok nadležne službe ne objave nove službene upute. U međuvremenu se nastavlja epidemiološka istraga.
Prema prvim rezultatima istrage, uzrok onečišćenja mogla bi biti odluka gradskog vodovodnog poduzeća da zbog nestašice vode u vodovodnu mrežu počne crpiti vodu iz rijeke.
Policija je priopćila da su uhićeni direktorica vodovodnog poduzeća i dvojica zaposlenika.
Prvi slučajevi početkom prošlog tjedna
Sjevernomakedonske zdravstvene vlasti u nedjelju su zbog velikog broja oboljelih u općini Gostivar proglasile epidemiju, a u gradskoj bolnici pojačali su broj medicinskog osoblja. Prema riječima ministra zdravstva Saše Klekovskog, u bolnici se trenutno liječe četiri pacijenta.
Prvi slučajevi zabilježeni su početkom prošlog tjedna, no vlasti još nisu objavile rezultate analiza uzoraka vode jer, kako navode, čekaju odobrenje državnog odvjetništva. Klekovski je ipak na konferenciji za novinare rekao da je "logično da voda povezuje sve ove slučajeve", ali da će to morati potvrditi laboratorijske analize.
Državno odvjetništvo priopćilo je da se istraga nastavlja te da će, nakon što budu utvrđene sve okolnosti, donijeti odgovarajuću odluku.
Dok se stanje ne normalizira, stanovnicima se svakodnevno distribuira više od 50.000 litara flaširane vode.
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