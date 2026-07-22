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nuklearna suradnja

Trump priprema novi sporazum s jednom bliskoistočnom državom

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Hina
|
22. srp. 2026. 06:43
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U.S. President Donald Trump delivers remarks during a celebration for the 250th anniversary of U.S. independence, at Mount Rushmore in Keystone, South Dakota, U.S., July 3, 2026. REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira Kongresu poslati na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije koji ne uključuje zaštitne mjere kojima bi se spriječilo njezino korištenje u programima nuklearnog oružja.

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Riječ je o dokumentu poznatom kao sporazum sklopljen u skladu s člankom 123. američkog Zakona o atomskoj energiji, koji su potpisali američki ministar energetike Chris Wright i saudijski ministar energetike Abdulaziz bin Salman.

Wright i bin Salman preliminarni su sporazum potpisali prošle godine u Rijadu.

Sporazumi prema članku 123. omogućuju Sjedinjenim Američkim Državama nuklearnu suradnju s drugim državama, uključujući prijenos tehnologije i nuklearnog materijala, uz uvjete povezane s neširenjem nuklearnog oružja.

Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program, dok je Washington ranije tražio jamstva Rijada da nuklearnu tehnologiju neće koristiti za razvoj oružja

Teme
civilni nuklearni program nuklearna suradnja saudijska arabija donald trump članak 123. sporazum

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