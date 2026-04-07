Ova biljka prirodni je štit za vaš povrtnjak od nametnika

Kadifice svih boja uljepšavaju gredice od proljeća do jeseni i odavno su omiljene vrtlarima diljem svijeta. No, jeste li znali da se njihova prava vrijednost krije ispod razine tla?
Oglas
Stručnjaci navode da, ako imate povrtnjak, sadnja kadifica nije opcija, već nužnost.
Kadifice sadrže spojeve poput piretrina, prirodnog insekticida, i tiofena, a on pomaže u suzbijanju nematoda i drugih štetnika u tlu, piše tportal. Zahvaljujući tim tvarima postale su jedan od stupova prirodne zaštite bilja, bez prskanja, bez kemikalija i bez štetnih ostataka u plodovima.
Tiofen djeluje kao prirodni repelent za kukce. Kada štetnici dođu u kontakt s intenzivnim mirisom koji kadifice emitiraju, najčešće napuštaju to područje, čime se smanjuje rizik od zaraze okolnih biljaka.
Osim mirisa, oružje kadifica je i učinkovitost protiv korijenovih kvržičnih nematoda jer izlučuju alfa-tertienil, kemijsku tvar koja inhibira razvoj jaja nematoda. Ako ih posadite prije ostalih kultura, nematodi se neće moći namnožiti u tlu.
Kadifice odbijaju čitav niz štetnika. Osim nematoda, odbijaju i lisne uši, kupusne crve, bijele mušice... Posebno su korisne u zaštiti rajčica. Naime, istraživanje Sveučilišta Newcastle iz 2019. godine pokazalo je da su francuske kadifice posađene uz rajčice cijele sezone značajno usporile razvoj populacije bijelokrilca.
Postoji i lukav trik koji iskusni vrtlari dobro poznaju: mogu se koristiti kao 'zamjenska kultura'. Namjerno se sade u blizini povrća kako bi privukle lisne uši i japanske hruševe, a kada se zaraze, jednostavno se izvade iz tla sa štetnicima.
Kadifice tjeraju loše, ali i privlače korisne insekte poput bubamarica, zlatnoočica i parazitskih osa, koji love štetnike i tako doprinose ravnoteži ekosustava u vrtu.
Zasadite ih uz kulture koje imaju koristi od njihovog zaštitnog djelovanja, poput rajčica, graha i paprike, ili ih koristite kao obrub gredica, u posudama i uz staze. Jedino što valja zapamtiti jest da učinak nije trenutan: kadifice je najkorisnije saditi uz povrtnjak od samog početka sezone, ne tek kada se pojave problemi.
Idealno vrijeme za sadnju je kada temperatura tla dosegne najmanje 18°C, što je u većini krajeva otprilike u travnju ili svibnju, ovisno o lokalnoj klimi. Sjeme možete sijati izravno u vrt čim se tlo zagrije, a za afričke kadifice preporučuje se da to učinite u zatvorenom prostoru, četiri do šest tjedana prije zadnjeg mraza, piše tportal.
Ako planirate koristiti kadifice za zaštitu tla od nematoda, stručnjaci savjetuju da ih posadite masovno u proljeće na mjestu na kojem namjeravate uzgajati jesenske kulture, a krajem ljeta ih uklonite i zasadite povrće. Tako tlo dolazi čisto i pripremljeno.
Zbog svoje otpornosti na vrućinu idealne su za sadnju uz staze i rubove gredica.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas