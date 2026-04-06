OPASNI KOROV

Imate vrt? Ovog proljeća pripazite na ove četiri invazivne biljke

N1 Info
06. tra. 2026. 13:17
Ilustracija: Katja_Kolumna/Pixabay

Ako želite izaći u vrt ovog uskrsnog vikenda, odlično je vrijeme da provjerite imate li u njemu neku invazivnu vrstu.

Često zanemarene jer izgledaju kao normalne biljke, ove četiri vrste korova treba pažljivo ukloniti iz vrta i zbrinuti. Od astme do štete na imovini, ove biljke mogu ozbiljno oštetiti vaš vrt i vaše zdravlje, piše Express.

Gaultheria shallon

Ovaj cvjetajući korov nije otrovna, ali svojim gustim rastom može brzo prerasti vrt. Može brzo prerasti domaće biljke i spriječiti regeneraciju drveća u šumama.

Nebesko drvo

Porijeklom iz Kine, ovo brzorastuće drvo poznato je po svom jakom, neugodnom mirisu i agresivnom korijenovom sustavu. Ova biljka može brzo oštetiti temelje zgrada, odvode i kanalizaciju ako se prepusti sama sebi.

Ambrozija

Ambrozija je nešto na što treba paziti ako imate peludnu groznicu. Proizvodi milijarde peludnih zrnaca i može biti veliki okidač za osobe koje pate od alergija. Okidač može biti toliko jak da čak može dovesti do razvoja astme.

Vražja truba

Poznata i kao trnova jabuka, ova vrlo otrovna biljka predstavlja veliku opasnost. Svi dijelovi biljke vrlo su otrovni za ljude i životinje, a ako se proguta, može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme uz snažne vizualne i slušne halucinacije. Nikada, baš nikada, ne smije se rukovati bez odgovarajuće zaštitne opreme.

