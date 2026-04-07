Trump: Cijela jedna civilizacija će večeras umrijeti

Donald Trump oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social i uputio prijetnju Iranu
"Cijela jedna civilizacija večeras će umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće. Ipak, sada kada imamo potpunu i totalnu promjenu režima, u kojoj će prevladati drukčiji, pametniji i manje radikalizirani umovi, možda se može dogoditi nešto revolucionarno dobro - TKO ZNA? Saznat ćemo večeras, u jednom od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj povijesti svijeta.
47 godina iznude, korupcije i smrti napokon će završiti. Bog blagoslovio veliki narod Irana!", objavio je Trump.
Trump je jučer ponovno pomaknuo rok Iranu za postizanje dogovora ili otvaranje Hormuškog tjesnaca, ovoga puta s ponedjeljka na danas.
