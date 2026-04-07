Oglas

TIJELO ŠALJE SIGNALE

Reagirajte na vrijeme: Ovi simptomi mogu upozoravati na začepljenje krvnih žila

author
N1 Info
|
07. tra. 2026. 06:57
Bol UNSPLASH
Ilustracija: Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Začepljenje krvnih žila može se razvijati postupno i dugo bez ikakvih primjetnih simptoma. No, tijelo često šalje signale upozorenja koje ne treba zanemariti. Prepoznavanje ovih znakova na vrijeme može pomoći u sprječavanju ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Oglas

Jedan od najčešćih simptoma je bol ili osjećaj pritiska u prsima, koji se može javiti tijekom fizičkog napora ili stresa. Ova nelagoda ponekad se širi na ruku, rame, čeljust ili leđa.

Kratkoća daha i stalni umor također mogu ukazivati ​​na to da srce i krvne žile ne funkcioniraju optimalno. Ako se lako umarate čak i pri manjim aktivnostima, to može biti znak problema s cirkulacijom, piše Klix.ba.

Bol ili grčevi u nogama pri hodanju, koji prestaju kada se odmorite, često su povezani sa slabijim protokom krvi u donjim ekstremitetima. Utrnulost, hladnoća ili slabost u rukama i stopalima mogu ukazivati ​​na smanjenu opskrbu tkiva kisikom.

Drugi znak može biti sporo zacjeljivanje rana, posebno na stopalima. Poremećaj protoka krvi ometa proces zacjeljivanja i povećava rizik od infekcije. Promjene na koži, poput hladne, blijede ili plavkaste boje, kao i gubitak dlaka na određenim dijelovima tijela, mogu biti pokazatelj problema s cirkulacijom.

Briga o zdravlju krvnih žila podrazumijeva redovito praćenje krvnog tlaka i šećera u krvi, uravnoteženu prehranu, održavanje zdrave tjelesne težine, kao i redovitu tjelesnu aktivnost. Izbjegavanje štetnih navika poput pušenja i prekomjerne konzumacije alkohola također igra važnu ulogu u održavanju zdravlja.

Teme
cirkulacija kardiovaskularni simptomi krvne žile prevencija srčane bolesti zdravlje zdravlje krvnih žila

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ