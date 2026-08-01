Puljak: "Ako se ovo ne dogodi, to je dokaz da HDZ i dalje nastavlja trgovačku koaliciju s Kerumom"

"Koncesija na Benama je uvijek bila 'prvi plijen' Željka Keruma i koncesija na Benama pripada njemu. Uvala Bene je zaista jedna od najljepših uvala, namijenjena obiteljima s djecom", rekla je te dodala da je koncesionar dosad šest puta prekršio zakon i da postoji pet pravomoćnih presuda i jedna nepravomoćna. "Krajnje je vrijeme da se koncesija oduzme", rekla je Rosandić.