JUTARNJA NAVIKA

Umjesto šećera u jutarnju kavu dodajte ovaj sastojak i poboljšajte metabolizam

author
N1 Hrvatska
|
11. stu. 2025. 16:47
Kava
Ilustracija / Unsplash

Jednostavna promjena u jutarnjoj navici može pomoći boljem metabolizmu i smanjenju masnih naslaga.

Dodavanje cimeta u kavu može imati i druge prednosti. Cimet ima blagi učinak ubrzanja metabolizma i može pomoći u održavanju stabilne razine šećera u krvi, što doprinosi boljoj kontroli apetita tijekom dana. Ovo može biti posebno korisno za osobe koje žele smanjiti unos kalorija i izbjeći prejedanje.

Ipak, kava s cimetom sama po sebi nije čarobni napitak. Za trajne i vidljive rezultate potrebna je i zdrava prehrana, redovita tjelesna aktivnost te održavanje uravnoteženog životnog stila. Kombiniranjem ovih navika moguće je postići bolje rezultate i osjećati se zdravije, piše klix.ba.

Također, crna kava bez dodataka mlijeka i šećera idealan je izbor jer ne unosi dodatne kalorije. Dodavanje male količine cimeta u napitak može potaknuti termogenezu – proces u kojem tijelo sagorijeva više kalorija kroz zagrijavanje. Na taj način masne naslage, posebno u području trbuha, mogu se lakše topiti.

Za one koji žele dodatno obogatiti svoj jutarnji napitak, mogu se dodati i drugi začini poput muškatnog oraščića ili vanilije, koji također poboljšavaju okus kave i čine jutarnji ritual još ugodnijim.

