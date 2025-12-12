Oglas

Crvene zastavice

Liječnik: Ovo je jasan znak da vam je jetra bolesna

Nova.rs
12. pro. 2025. 07:57
Shutterstock/Ilustracija

Bolesti jetre postaju sve učestalije diljem svijeta. Zbog toga stručnjaci inzistiraju na podizanju svijesti o simptomima bolesti jetre i o promjenama u prehrani koje mogu poboljšati zdravlje.

Simptomi bolesti jetre

Bolesti jetre mogu nastati zbog različitih životnih navika i zdravstvenih stanja, uključujući alkoholnu bolest jetre, masnu jetru i hepatitis.

Rani znakovi bolesti jetre često su suptilni ili potpuno izostaju. Kada se pojave, mogu uključivati:

  • opći osjećaj slabosti i nelagode
  • paukolike vene oko struka
  • bol ili osjetljivost ispod desnog rebrenog luka
  • crvenilo i mrlje na dlanovima

Svjetsko udruženje za jetru napominje da simptomi ne moraju uvijek jasno pokazivati je li jetra zdrava ili ne. Kako bolest napreduje, mogu se pojaviti: žutica, mučnina, gubitak apetita, svrbež kože i smanjen libido.

Svjetska zdravstvena organizacija navodi da se simptomi najčešće javljaju tek kada je jetra već ozbiljno oštećena i promijenjena, što se naziva ciroza.

Crvene zastavice bolesti jetre

Sljedeći simptomi smatraju se hitnim znakovima upozorenja i zahtijevaju odlazak u bolnicu bez odgode.

  • povraćanje krvi
  • osjećaj da ne možete udahnuti dovoljno zraka
  • vrlo tamna, crna ili katranasta stolica
  • neuobičajena zbunjenost ili pospanost
  • žutica, osobito ako se pojavljuje prvi put

ciroza jetre jetra

