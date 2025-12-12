Liječnik: Ovo je jasan znak da vam je jetra bolesna

Bolesti jetre postaju sve učestalije diljem svijeta. Zbog toga stručnjaci inzistiraju na podizanju svijesti o simptomima bolesti jetre i o promjenama u prehrani koje mogu poboljšati zdravlje.
Simptomi bolesti jetre
Bolesti jetre mogu nastati zbog različitih životnih navika i zdravstvenih stanja, uključujući alkoholnu bolest jetre, masnu jetru i hepatitis.
Rani znakovi bolesti jetre često su suptilni ili potpuno izostaju. Kada se pojave, mogu uključivati:
- opći osjećaj slabosti i nelagode
- paukolike vene oko struka
- bol ili osjetljivost ispod desnog rebrenog luka
- crvenilo i mrlje na dlanovima
Svjetsko udruženje za jetru napominje da simptomi ne moraju uvijek jasno pokazivati je li jetra zdrava ili ne. Kako bolest napreduje, mogu se pojaviti: žutica, mučnina, gubitak apetita, svrbež kože i smanjen libido.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da se simptomi najčešće javljaju tek kada je jetra već ozbiljno oštećena i promijenjena, što se naziva ciroza.
Crvene zastavice bolesti jetre
Sljedeći simptomi smatraju se hitnim znakovima upozorenja i zahtijevaju odlazak u bolnicu bez odgode.
- povraćanje krvi
- osjećaj da ne možete udahnuti dovoljno zraka
- vrlo tamna, crna ili katranasta stolica
- neuobičajena zbunjenost ili pospanost
- žutica, osobito ako se pojavljuje prvi put
