Poskoci iznenadili lovce u Dalmaciji: "Jedan mi je visio nad glavom"

"Kad sam došao na to mjesto, odmah sam zastao jer sam primijetio na granama dva. Jedan je bio dolje na Plitvine... Imao sam veliki šešir i kad sam se okrenuo, jedan mi je visio gore nad glavom. Prebrojio sam sve to i bilo ih je više od sedam, osam do devet komada. Povukao sam se i ovog mladića zamolio da se i on povuče. Obavijestio sam lovnika da prekine lov jer da su tu došli psi, bilo bi problema.“